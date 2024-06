Britanski mediji: Kralj Charles je slomljen jer je morao propustiti događaj godine

Prošlog petka u Velikoj Britaniji održano je 'vjenčanje godine', na kojem su se na vječnu ljubav obvezali vojvoda od Wesminstera Hugh Grosvenor (33) i njegova novopečena supurga, vojvotkinja Olivia Henson. Ovom događaju uživo su svjedočili najmoćniji ljudi britanskog visokog društva, preciznije njih 400, no jedna važna osoba nije bila u mogućnosti upriličiti ceremoniju. Riječ je o kralju Charlesu, koji je inače krsni kum mladoženje.

Monarhova prisutnost izostala je zbog njegovih privatnih i službenih obaveza, a tim povodom za portal OK! progovorio je njegov bivši batler Grant Harrold, koji tvrdi kako je 75-godišnji Charles shrvan razvojem situacije. - Pokojni otac vojvode od Westminstera bio je kraljev najbolji prijatelj. Dok sam radio za Charlesa, vidio sam njihove obitelji kako se druže i moram priznati da su bili iznimno bliski - otkrio je Harrold.

Kako kaže, kralj je odlučio na prvo mjesto staviti liječenje od karcinoma koji mu je dijagnosticiran ranije ove godine. - Charles također gaji poseban odnos s vojvodom od Westminstera i ukoliko zbog prenatrpanog rasporeda i liječenja propusti njegovo vjenčanje, to će ga potpuno uništiti - rekao je Charlesov bivši batler i pritom pohvalio svog bivšeg poslodavca na predanosti i radnoj etici: - Da može radio bi puno radno vrijeme. On naprosto mrzi ostavljati ljude na cjedilu - zaključio je Harold za britanski OK!.

Inače, kralj je samo dan ranije otputovao u Normandiju kako bi odao počast savezničkim vojnicima koji su sudjelovali u Danu D, a tom prilikom je održao i prvi javni govor nakon što se u javnosti pročulo za njegovu dijagnozu. Na osnovu toga izgleda kako monarh još uvijek ne može uskladiti poslovne i privatne obaveze.

Podsjetimo, svečanosti u katedrali Chester prisustvovali su brojni uglednici iz britanskog javnog života, a jedno od zvučnijih imena bilo je ono princa od Walesa, Williama.

Sin kralja Charlesa dobar je prijatelj mladoženje, čije bogatstvo se procjenjuje na desetine milijardi funti, što Grosvenora stavlja na vrh britanskih milijardera mlađih od 40 godina. Također, vojvoda od Wesminstera kum je princa Georgea, najstarijeg sina princa Williama, pa nije ni čudo da se prijestolonasljednik pronašao u odabranom društvu 400 uzvanika.

Kako prenosi britanski sky news, vojvoda je na svoje glamurozno vjenčanje stigao u zelenom Land Roveru iz kojeg je mahao prisutnima, dok je mladenka dovezena u staromodnom Bentleyju iz 1930. godine, originalno pravljenom za osnivača ove automobilske kompanije W.O. Bentleyja. Ceremonija je započela oko podneva, a uzvanici su se nakon završetka zaputili prema Eaton Hallu, gdje su uživali u luksuznom prijemu i vsadbenoj torti od limuna.

Uz princa Williama, na vjenčanju se pojavila i princeza Eugenie. Međutim, među prisutnima nisu bili princ Harry i princeza Kate Middleton. Naime, princeza od Walesa trenutačno se oporavlja od preventivne kemoterapije, nakon što joj je početkom godine tijekom rutinske operacije abdomena dijagnosticiran rak te je odstupila sa svih kraljevskih dužnosti da bi se posvetila liječenju. Samim time, njezin nedolazak na vjenčanje obiteljskog prijatelja smatra se opravdanim.

S druge strane, i princ Harry je bio pozvan na vjenčanje godine u Velikoj Britaniji, no on je odbio poziv. Princ i vojvoda složili su se da bi Harryju bilo teško doći na ovu svadbu, pogotov jer će se na njoj pojaviti i njegov stariji brat, a između njih vladaju napeti odnosi. Ovim potezom izbjegli su svađu i lošu energiju između dva brata među kojima još uvijek traje svađa, te sada neće moći zasjeniti ovaj, mladencima i njihovim obiteljima važan, događaj svojim razmiricama.

