Nema kraja svađi: Princ Harry odbio doći na vjenčanje godine u Velikoj Britaniji na kojem će se pojaviti William

Princ Harry bio je pozvan na vjenčanje godine u Velikoj Britaniji, no odbio je poziv. Ženi se Hugh Grosvenor, vojvoda od Westminstera. Njegova zaručnica Olivia Henson i on trebali bi u Katedrali Chester sedmog lipnja izreći sudbonosno da. Princ i vojvoda složili su se da bi Harryju bilo teško doći na ovu svadbu. Ipak, tamo će biti njegov brat princ William koji će imati ulogu u vjenčanju. Ovim potezom izbjegli su svađu i lošu energiju između dva brata među kojima još uvijek traje svađa, te sada neće moći zasjeniti ovaj, mladencima i njihovim obiteljima važan, događaj svojim razmiricama.

Vojvoda od Sussexa, princ Harry, početkom prošlog mjeseca bio je u rijetkom posjetu Velikoj Britaniji, no do susreta s njegovim ocem, kraljem Charlesom ipak nije došlo. To je potaknulo brojne spekulacije svjetskih medija oko toga što je kumovalo takvom razvoju događaja, a britanski mediji nedavno su otkrili nove detalje.

Naime, kako izvještava Telegraph, izbjegavanje susreta zapravo je inicirao princ Harry i to iz jednog specifičnog razloga - u kraljevskoj rezidenciji nisu ostvarene sigurnosne mjere koje je on tražio. Razlog takvom zahtjevu je prinčev strah za vlastitu sigurnost jer očeva ponuda nije sadržavala nikakvu odredbu o osobnoj zaštiti financiranoj od strane poreznih obveznika.

Prema tome, Harry bi u slučaju sastanka boravio na vidljivoj lokaciji s javno dostupnim ulazima i izlazima koji nisu pod policijskim nadzorom. Naposljetku je odsjeo u hotelu u kojem je zbog velikog broja gostiju mogao neprimijećeno ulaziti i izlaziti. Britanci dalje navode da je ovaj potez kralja Charlesa povrijedio i onako osjetljivi ego njegovog sina.

