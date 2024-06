Vlatka Pokos o novom dečku: Jako je strog šef i profesionalan u svom poslu

Hrvatska je od 7. do 9. lipnja bila domaćin prestižnog Europskog prvenstva u ragbiju 7. Ovaj sportski spektakl održao se na Gradskom sportskom centru u Makarskoj gdje su se okupile 24 reprezentacije, 12 muških i 12 ženskih ekipa.

- Uzbuđeni smo što smo prvi put imali priliku biti domaćini natjecanja koje okuplja najbolje ekipe Europe. Naša reprezentacija je spremna pokazati svoju snagu i kvalitetu na terenu, a uvjeren sam da će gledatelji uživati u vrhunskom sportu i jedinstvenoj atmosferi koju ragbi 7 donosi – rekao je uoči početka turnira Većeslav Holjevac, glavni tajnik Hrvatskog ragbijaškog savez. Voditeljica na ovom Europskom prvenstvu u ragbiju 7 bila je Vlatka Pokos, koja je od nedavno u vezi s Većeslavom Holjevcem.

- Jako je strog šef - uz osmijeh je rekla Vlatka za 24 sata i dodala kako je ona profesionalna u svom poslu te da nije bilo nikakvih problema. Kada se saznalo za njihovu romansu ispričala je kako ju je Vjećeslav, inače unuk bivšeg gradonačelnika Zagreba Većeslava Holjevca, osvojio šarmom. - Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu! - rekla je tada voditeljica i pjevačica. U nedavnom intervju koji je dao za Večernji list i Vjećeslav je pričao o njihovoj ljubavi.

– Pa sve je krenulo na avionskom letu. Iznenadio sam se kako odlično izgleda uživo i nisam bio siguran je li to doista ona pa sam nabacio šalu. Rekao sam joj da me podsjeća na neku našu pjevačicu koja pjeva nešto o petku. Vješto se nosila s mojim šalama i dosjetkama. Rekao sam, između ostaloga, da me počasti pićem u Londonu na aerodromu. Na to je rekla: "Ovo je direktan let za Zagreb." Kad smo sletjeli obratila mi se: "E, pa nismo sletjeli u London." Rekao sam: "Naravno da nismo kad si vjerojatno taj dio prespavala." Još smo pričali dok smo čekali putovnice i cijelo vrijeme su uz nas bili moji prijatelji ragbijaši. Tek tada sam joj se predstavio, a njoj je bilo interesantno moje ime... - ispričao nam je.

