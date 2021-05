Boycie iz Mućki ne krije oduševljenje srpskim natjecateljicama: 'Rekao sam vam! Kakva zemlja!'

Grupa Hurricane iz Srbije protutnjala je pozornicom Eurosonga u Rotterdamu u drugoj polufinalnoj večeri i izazvale reakcije diljem Europe. Svojom izvedbom plasirale su se u večerašnje finale, a na tome im je čestitao britanski glumac John Challis, poznat kao Boycie iz legendarnih "Mućki".

Prije njihovog nastupa na Twitteru je podijelio njihovu fotografiju poručivši: "Rekao sam vam! Kakva zemlja! Srbija će biti ponosna večeras".

Nakon što su djevojke izborile finale, John se ponovno oglasio.

#Serbia !! Congratulations on getting into the Grand Final.Brilliant! #eurovision — John Challis (@BeingBoycie) May 20, 2021

"Čestitam na ulasku u veliko finale. Briljantno!", poručio je glumac koji je u Beogradu snimio dokumentarac Boycie in Belgrade u kojem istražuje fenomen popularnosti serije koja mu je donijela slavu. Tada je o svom provodu u glavnom gradu Srbije redovito izvještavao na Twitteru.

Pohvalio se John kako ga je na ulicama Beograda u blizini Muzeja automobila zaustavio policajac kako bi ga upozorio da se ne smije parkirati tamo gdje je naumio.

- Ne smiješ se parkirati tu Boycie, ali možemo li napraviti selfie? Ne mogu proturječiti tome - napisao je glumac uz fotografiju koju je objavio s policajcem.

You can’t park here Boycie,but can I have a selfie? Can’t argue with that. pic.twitter.com/rSy1LcfUDx — John Challis (@BeingBoycie) February 1, 2020

U intervju koji je dao medijima u Srbiji rekao je kako mu je dosad Srbija bila nepoznanica i želja mu je upoznati cijelu zemlju zbog čega je najavio svoj povratak.

