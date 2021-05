Urnebesno! Možete li pogoditi koju kandidatkinju 'Ljubav je na selu' oponaša Lana Jurčević?

Kandidatkinja 13. sezone "Ljubav je na selu" Bajra Zahirović toliko je omiljena među gledateljima da je postala začetnica pokreta 'bahrizam' koji je postao vrlo popularan na društvenim mrežama.

Bahra je već ranije rekla da je ona svjetska žena, a to je i pokazala u emisiji kada je pokazala svoje znanje njemačkog i engleskog jezika. Na to ju je ponukala komunikacija s Marijanovom djevojkom Patty, koja je s Tajlanda i ne zna baš najbolje engleski, a kako ne zna hrvatski, komunikacija je bio problem. No, ne i za Bahru.

Međutim, Bahra uz gledatelje showa ima fanove i među našim zvijezdama, a to je otkrila i pjevačica Lana Jurčević koja je na TikTok i Instagram profilu objavila video na kojem oponaša najpoznatiju kandidatkinju.

- Kad mi počne turistička sezona na moru u restoranu - piše u tekstu videa.

Brojni komentari pod videom oduševili su se njezinom interpretacijom.

