Borna: Ovo je lažan osmijeh, kad dođe dan za koji misliš da nikad neće doći

Borni Kotromanić još uvijek uživa u godišnjem odmoru na moru. Ipak i nju dijeli još malo vremena od povratka u stvarnost i zato je uz fotografiju koju je objavila na Instagramu, a na kojoj je u kupaćem kostimu, napisala:

- Ovo je lažan osmijeh, kad dođe dan za koji misliš da nikad neće doći; Oh, no, not beach again!; brojimo sate do nedjelje!

Foto: Josip Regović/Pixsell

Borna zadnje dane ljeta provodi u Zaostrogu s najmlađim sinom, a obožavateljima svaki dan šalje razglednice s ljetovanja. Lijepa Borna i u 47. godini izgleda fit i zanosno, a u intervju koji nam je prije par mjeseci dala za Ekran specijal otkrila je u čemu je tajna njezinog izgleda.

- Moje je lice bez filera i botoksa, moje tijelo nije rezultat vježbanja i gladovanja. Redovito radim razne tretmane koji djeluju na održavanje tonusa mišića tijela i lica, ali bez noža. Imam dobre gene, ali tu je i nadogradnja – priznala je.