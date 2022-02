Boris Štok predstavio potpuno drugačiji singl i spot koji će vas ostaviti bez daha

Muzikalan, melodičan i raznolik aranžmanima i produkcijom riječi su kojima se može opisati dosadašnji glazbeni opus Borisa Štoka. Na tom tragu je i novi Borisov singl, pjesma Netko poput nas.

- Nastala je odmah po izlasku albuma, "Uvijek dio mene" i otvara jedan novi ciklus, priču o novom albumu. Već dugo ne kalkuliram i prepuštam pjesmi da aranžmanom nametne produkciju, neopterećen gdje će je odvesti stilski. Ovdje nas je odvuklo tragom The Last Shadow Puppetsa i ‘british’ zvuka. Tekst je moj, dok glazbu potpisujem sa Darkom Terlevićem. Miks i master je radio Matej Zec, redom moji prijatelji i bliski suradnici koji savršeno razumiju šta želim. - rekao je o pjesmi Boris Štok te dodao:

Spot je radio talentirani mladi redatelj Dario Radusin i mislim da je napravio sjajan posao - vizualno nešto potpuno drugačije od svega sto sam do sada radio. Vjerujem da će se jako svidjeti publici!

Pjesma i lokacija za snimanje videa koja nam je bila na rapolaganju potaknule su me da idemo na retro i pomalo mističnu atmosferu spota. Estetika me dosta podsjetila na seriju Twin Peaks, pa sam predložio Borisu da dodamo malo nadnaravnih elemenata. Na kraju smo to zapakirali na svoj način. Najteža scena je bila letenje auta iznad šume. Ova scena je u potpunosti 3D animacija i zahtjevala je šumu sa simulacijom vjetra i stotinama CGI stabala - otkrio nam je redatelj Dario Radusin kako je napravio spot koji će vas ostaviti bez daha.

A osim pjesme Netko poput nas Boris Štok priprema još novih materijala.

U planu su još dva spota, za pjesmu Jesmo li jedini i za pjesmu Prašina, na kojoj gostuje Matija Dedić. Tim materijalom najaviti ću novi album koji izlazi vjerojatno na jesen i koji će biti nešto potpuno drugačije - najavio je Boris.

