Neda Ukraden progovorila o najtežem prekidu: 'Osim demoliranja tog apartmana, ja sam doživjela šok'

Pjevačica Neda Ukraden (71) ne komentira često svoj ljubavni život, ali sada je otkrila koji joj je prekid najteže pao. Naime, ispričala je kako je jednom bila zaljubljena u čovjeka koji joj je između ostalog i demolirao apartman.

- Imala sam jednu ljubav, jednog našeg čovjeka koji je živio u Americi, mi smo se tamo slučajno upoznali na mom koncertu. Strašno sam bila zaljubljena. Mi smo se nalazili po aerodromima - Frankfurt, Zürich, Zagreb, Beograd... Išli autom, rent-a-carom, putovali... Došlo je do toga da se zreli ljudi, on je bio samo godinu dana stariji od mene, razveden, ima dijete, ja imam dijete, sve je ok, sve štima. Trebala sam pjevati za Novu godinu, došla sam sa svojim bendom, srela sam bivšega u Beogradu, rekao mi je zašto idem, kleknuo pred mene, što je meni bilo jako smješno jer sam bila zaljubljena. I netko iz benda je rekao tom čovjeku to. Mi smo se svi smijali tome, to mi je bilo tragikomično i patetično. I ta scena je prepričana i čovjek je poludio, taj moj izabranik u Americi je to doživio kao izdaju, prevaru, nož u leđa. I onda sam ja vidjela njegovo drugo lice koje ni slučajno nisam znala. Lice agresivnog, ljubomornog, posesivnog čovjeka koji meni ne vjeruje. Osim scene demoliranja tog apartmana, ja sam doživjela šokiranost, razočaranja... Osjećala sam to kao šamar svojem zdravom razumu, svojem kapacitetu rasuđivanja. Pa je li moguće da sam toliko slijepa bila? - kazala je Ukraden u IN Magazinu i dodala da se više nikada nisu sreli.

Neda je već ranije komentirala da je zamalo postala žrtva nasilja.

- Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da pravim budalu od njega, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca - rekla je pjevačica u emisiji. Kazala je kako opravdavanje partnera za takvo ponašanje nikada ne smije biti opcija - Nema opravdanja za takvo što! Kad se jednom počnete ispričavati i uvjeravati nekoga da to nije istina onda je gotovo, to je kraj samopouzdanja i kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao - poručuje pjevačica.

