'Bolji od Bena!': Svi komentiraju novog tjelohranitelja Jennifer Lopez, viđeni su kako se drže za ruke

Poznata pjevačica i glumica Jennifer Lopez ponovno je u središtu medijske pozornosti nakon što je viđena u društvu svog novog tjelohranitelja, što je izazvalo val spekulacija na društvenim mrežama i tabloidima diljem svijeta.

Naime, poznata 55-godišnja zvijezda primijećena je tijekom božićne kupovine u Los Angelesu u društvu svog novog tjelohranitelja koji se pridružio njezinom timu u studenom. Paparazzi su zabilježili njihovu interakciju u poznatom Brentwood Country Martu, gdje je Lopez bila odjevena u bijelu crop majicu i elegantni kaput od kašmira, pokazujući svoj prepoznatljivi stil.

Jennifer Lopez's new conquest to-be... her latest bodyguard.. he is hot & chivalrous & protects her!! https://t.co/EneOYITAst pic.twitter.com/dJtmiDVZxq