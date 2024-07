Bolesna pjevačica pojavit će se na otvaranju Olimpijskih igara? Macron: 'Navodno je stigla u Pariz'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron dao je naslutiti da će se pjevačica Celine Dion pojaviti na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu u petak. Kanađanka, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i već godinama nije nastupala.

Bila bi "sjajna vijest" da nastupi na ceremoniji na rijeci Seini u srcu francuske prijestolnice, rekao je Macron za France 2 TV, "jer je ona velika umjetnica". Šuška se da 56-godišnjakinja već boravi u olimpijskom gradu. “Navodno je stigla u Pariz”, intrigantno će Macron, ne iznoseći više detalja. Dion, čiji je najveći hit "My Heart Will Go On", objavila je u prosincu 2022. da joj je dijagnosticiran sindrom ukočene osobe. Nedavno je u TV intervjuu podijelila da to stanje može uzrokovati grčeve mišića bilo gdje u tijelu, zbog čega se primjerice događa da joj se ruke ili stopala smrznu. Ima problema s hodanjem i pjevanjem.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

Podsjetimo, glazbena diva nekoliko je puta do sada govorila o ovom neurološkom poremećaju. Prestala je nastupati, a nedavno je otkrila da je patila od tako jakih grčeva mišića da su joj se zbog toga slomila rebra. U svom prvom televizijskom intervjuu nakon dijagnoze s novinarkom Hodi Kotb za NBC News, Dion je rekla da je imala toliko jake s bolove da su joj se slomila rebra. U istom intervjuu priznala je i da je bila ovisna o lijekovima. Lijekovi koje je uzimala bili su oni za ublažavanje grčenja mišića. Zbog bolova je, tvrdi, uzimala i do 90 grama Valiuma. Napominje i da se njeno tijelo brzo počelo navikavati na lijek, pa bi bol ponovno brzo počela osjećati.

- Nisam znala da bi me to moglo ubiti. Uzela bih, na primjer, prije nastupa 20 miligrama Valiuma i dok bih došla od garderobe do backstagea, već bi prestao djelovati - rekla je Dion. Ovisnosti se uspjela riješiti tijekom pandemije. Pomogao joj je liječnik nakon što je sama sa sobom osvijestila da joj taj lijek ne može pomoći da riješi poslovne obveze, ali ni ublažiti emocionalnu bol koju je osjećala nakon što je preminuo njen suprug.

