Mladi kuhar koji se proslavio u Masterchefu otkrio kako se njegova supruga nosi s obožavateljicama

Ambiciozni chef iz Imotskog Roko Nikolić (28) zapeo je za oko publici nakon gostovanja u domaćoj inačici popularnog kulinarskog showa 'Masterchef'. Iako su od njegovog televizijskog pojavljivanja prošli mjeseci, ovaj 28-godišnji kuhar i dalje budi interes javnosti i prije svega ženskog dijela publike, no njegovo srce ukrala je lijepa Petra. Par već tri godine živi u sretnom braku, a Roko je za In Magazin otkrio kako se supruga nosi s njegovim novim obožavateljicama.

- Iskren da budem moja žena to jako dobro podnosi. Nije je do sad pokazala i ona to u principu ignorira isto kao i ja i to je to - otkrio je Nikolić. On i Petra upoznali su se još za vrijeme fakulteta i, kako kaže, bila je to ljubav na prvi pogled iz koje se rodio brak, a kasnije i njihova dvije i pol godine stara kćerkica. Imoćaninu je tako, pored uloga kuhara i supruga, najdraža upravo ona očinska. - Brižan sam otac, volio bi to misliti. Ono što mi ne ide u prilog je taj manjak slobodnog vremena zbog kojeg dolazi do određenih problema ali ništa prestrašno. Mislim da sam popustljiv kad treba bit, a ne popusljiv kad ne treba bit isto ko i u kuhinji - tvrdi.

Roko je ljubav prema kuhanju naslijedio od majke i oca, a doticaja s gastronomijom ima i njegov brat. Svoj zanat Nikolić je izučavao na renomiranoj kulinarskoj akademiji u Italiji, gdje ostaje raditi u restoranu s dvije Michelinove zvjezdice. Ipak, dolaskom pandemije vraća se u Hrvatsku i svoju Dalmaciju. Danas radi u jednom od najpoznatijih splitskih restorana s pogledom na Rivu. Ondje se osjeća kao kod kuće: - U trenutku kada sam ja dolazio htjeli su se baviti progresivnijom dalmatinskom kuhinjom i tu je došlo do lakog dogovora jer to je nešto što i mene zanima. Za sad se vidim tu gdje jesam, zadovoljan sam s onim što radimo i mislim da smo na dobrom putu. U budućnosti kao i većina chefova želio bi imati svoj restoran jednog dana, radim sve da dođemo do toga pa ćemo vidjeti - otkrio je.

Inače, Roko je nedavno prema izboru gastronomskog vodiča 'Galut&Millau Croatia 2024' dobio trofej 'Velikog chefa sutrašnjice', a njegovom javnom usponu svakako je kumovalo sudjelovanje u 'Masterchefu' za koje kaže sljedeće: - Mislim da me Masterchef približio široj javnosti, nekako kućanstvima, ljudima koji nisu iz ugostiteljstva. Hrvatska ugostiteljska scena nije prevelika tako da se mi međusobno svi znamo. Ali nakon te epizode gdje sam gostovao počeli su me prepoznavati i ljudi van branše - ispričao je.

Ovaj kuhar sa samo 28 godina iza sebe ima uspješnu karijeru, a u razgovoru za Jurnal.hr otkrio je tajnu svog uspjeha: - Mislim da ne postoji univerzalna formula za uspjeh. Mislim da svatko mora slušati svoj neki unutarnji glas i ići za onim što želi, ali svakako ključni su: ispravan stav, radne navike i malo sreće - izjavio je Nikolić.

