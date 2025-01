Biste li je prepoznali? Fanovi zabrinuti zbog izgleda poznate glumice: Imala je prljavu kosu i ogrebotinu na ruci

Taryn Manning (46), poznata po ulozi Tiffany "Pennsatucky" Doggett u hit Netflixovoj seriji Orange Is the New Black, izazvala je zabrinutost svojim neuobičajenim izgledom dok je u ponedjeljak viđena u Los Angelesu. Glumica, koja je nekad blistala na crvenim tepisima, bila je gotovo neprepoznatljiva dok je pozirala noću sjedeći na prtljažniku automobila s naljepnicom Trump/Vance. Izgledala je dezorijentirano, a na ruci joj se mogla vidjeti crvena ogrebotina.

Manning je nosila bijelu majicu s logom punk benda Suicidal Tendencies, bijelu trenirku i bijelu zip jaknu koja je djelomično prekrivala njenu neurednu kosu. Glumica, koja je također poznata po ulozi u filmu 8 Mile, privukla je pažnju dok je podešavala trenirku, otkrivajući crveni trag na ruci.

Podsjetimo, Manning je 2016. godine hospitalizirana u psihijatrijsku ustanovu Silver Hill u Connecticutu nakon sloma na setu serije Orange Is the New Black, izvijestio je The Hollywood Reporter. Iako je napustila bolnicu nakon dva dana, kasnije je surađivala s pratiteljem za održavanje trijeznosti tijekom mjesec dana.

The 24th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals Taryn Manning attending the 24th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Exposition Centre OConnor-Arroyo / AFF-USA.com Photo: Press Association/PIXSELL Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Tada je izjavila da nema problema s drogom te da ne koristi opojna sredstva: "Nikad nisam vidjela metamfetamin. Ništa. Nikad. Nisam rekla da nikad nisam uzimala drogu, jasno sam rekla [na Instagramu] da sam tu i tamo uzela crtu [kokaina], ali to više ne radim." Drogu je nazvala "đavolji prah" i dodala da je "ne podnosi".

Godine 2023. izazvala je zabrinutost kada je objavila trominutni video u kojem je, zamuckujući, opisivala grafičke seksualne detalje o aferi s oženjenim muškarcem. Unatoč svemu, bivša zvijezda radi na povratku u Hollywood. Nedavno je dobila ulogu u nezavisnoj drami Out Come the Wolves, gdje glumi uz zvijezdu serije Breaking Bad, Giancarla Esposita. Kako pišu strani mediji, snimanje filma, koji je redateljski debi producenta Dannyja Peykoffa, trenutno je u tijeku u Portlandu, Oregon. Manning će utjeloviti "majku koja nikad nije željela dijete i to nikad ne skriva", navodi The Hollywood Reporter.

