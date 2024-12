Biografski film o Robbieju Williamsu fascinantan je pogled na njegov život ali i pjesme

Teško je prijašnjih godina bilo praviti glazbene biografske filmove, jer se uvijek moralo paziti što će obitelj reći. To se najbolje vidjelo u biografskom filmu o Bobu Marleyu, koji je ispao potpuni promašaj, jer je legendarni glazbenik prikazan skoro kao čovjek bez poroka i životnih grešaka. Robbie Williams, pak, potpuno je drukčija priča. Gledajući njegove intervjue, koncerte, pa i dokumentarce, znamo da se radi o čovjeku koji cijeli život živi po sistemu: "što vidite, to i dobijete". Biografski film "Better Man" u kina dolazi idućeg tjedna, a mi smo ga pogledali na novinarskoj premijeri, i malo je reći da smo oduševljeni.

Redatelj Michael Gracey, poznat po hit filmu "The Greatest Showman", odlučio se na hrabar potez prikazivanja Robbieja Williamsa kao CGI čimpanze kroz cijeli film. "Želio sam stvoriti nešto što će odražavati unutarnju borbu umjetnika, ne samo vanjsku fasadu. Kada sam prvi put Robbieju predstavio ideju, bio je skeptičan, ali nakon što sam mu pokazao prve testove, odmah je shvatio potencijal,", kazao je nedavno u razgovoru za Variety. I doista, na početku vam sve to malo izgleda čudno, jer ljudi se obraćaju čimpanzi kao da je čovjek, no ta čimpanza vam brzo uđe pod kožu, a ono što je fenomenalno je da u njoj vrlo brzo prepoznate Robbiejeve karakteristične pokrete, ali i osobnost.

Ova neobična odluka proizašla je iz samih Williamsovih riječi kako se često osjećao poput "nastupajućeg majmuna" tijekom svoje karijere. "U svojim najgorim trenucima, stvarno sam se osjećao kao dresirana životinja u cirkusu," priznao je Williams. Vizualne efekte potpisuje legendarni studio Wētā FX koji je proveo više od 18 mjeseci razvijajući jedinstvenu tehnologiju za ovaj projekt. Poseban izazov predstavljalo je kreiranje uvjerljivih plesnih sekvenci koje kombiniraju ljudske pokrete s prirodnim karakteristikama čimpanze. Čak se i pažljivo pazilo na zvuk, pa se u filmu animalni zvukovi čimpanze miješaju s ljudskim glasom. Paradoksalno, ali čini se kako je upravo čimpanza napravila priču humanijom.

Fascinantna je i fotografija u filmu. Na početku je sve puno sivih tonova, a na samom kraju, u trenutku najveće Williamsove slave i stadionskih koncerata, primijeti se razigranost boja, ali i pokreta.

Film detaljno prikazuje Williamsov život od najranijih dana u Stoke-on-Trentu, gdje pratimo njegove prve glazbene pokušaje u lokalnom pub bendu, preko turbulentnog perioda u Take That, do vrtoglavog uspjeha solo karijere. Posebno dirljiva je scena gdje mladi Robbie prvi put nastupa pred roditeljima u školskoj predstavi. Ta scena postavlja temelj za sve što slijedi. Kroz sve te faze, glavnog lika utjelovljuje mladi britanski glumac Jonno Davies, čija je izvedba pretvorena u uvjerljivu digitalnu čimpanzu.

Poznata je priča kako je Robbie u svijet glazbe ušao sa samo 16 godina, kao najmlađi član grupe Take That, koju je sastavio Nigel Martin-Smith. Njegova ideja bila je da napravi boy bend, a dečkima je postavio cijeli niz pravila. Robbie je bio najbuntovniji i nije mu nikako bilo jasno zašto se ne može zabavljati s obožavateljicama, ali i zašto moraju pjevati samo balade koje je napisao Gary Barlow. Zanimljivo je da prva tri hita grupe "Could It Be Magic", "I Found Heaven" i "Everything Changes" pjeva upravo Robbie. Svađe s Martin-Smithom, ali i ostalim članovima benda odvele su ga u ovisnost o drogi i alkoholu. Poznato je kako je noć prije dodjele nagrada MTV-ja 1994. godine zamalo predozirao.

Film uključuje 27 Williamsovih hitova, svaki pažljivo odabran da reflektira određeni period njegovog života. "Angels" dobiva potpuno novo značenje u kontekstu njegove borbe s depresijom, dok "Rock DJ" prati period njegovog najintenzivnijeg eksperimentiranja s drogama.

Upravo ti emotivni detalji najbolje su prikazani u filmu . U jednoj od najtežih scena Robbie nakon koncerta leži sam u hotelskoj sobi okružen tabletama i alkoholom. Ništa manje emotivno nije bilo gledati ni njegov turbulentan odnos s ocem, koji ga je ostavio s mamom i bakom dok je bio tinejdžer, a kasnije mu se vratio u život nakon što je postao popularan. Vidjeli smo i kako je upoznao Nicole Appleton iz grupe All Saints, s kojom je bio u vezi krajem 90-ih. Bila je to velika ljubav, Nicole je čak i trebala roditi njihovo dijete, no pobacila je na zahtjev njene diskografske kuće, jer je grupa All Saints tada taman došla na broj 1 britanske top liste s pjesmom "Never Ever". Film završava trijumfalnim koncertima u Knebworthu 2003., kada je Robbieja pratilo čak 375 tisuća ljudi u 3 dana, što je rekord svih vremena u Velikoj Britaniji.

Film "Better Man" dolazi u hrvatska kina 26. prosinca i predstavlja osvježavajuće drugačiji pristup glazbenom biografskom filmu. Bez obzira jeste li dugogodišnji obožavatelj Robbieja Williamsa ili tek casual slušatelj njegove glazbe, ovo je jedinstveno filmsko iskustvo koje uspješno balansira između zabave i emotivne dubine, nudeći iskren pogled na cijenu slave kroz nekonvencionalnu prizmu digitalne animacije.

