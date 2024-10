Bill Gates je napravio seriju o znanosti koju je možda ipak radio za sebe

What’s Next? The Future with Bill Gates, Netflix

Jedan od najspominjanijih ljudi na svijetu, uz Stevea Jobsa začetnik tehnološke revolucije u svijetu, Bill Gates odlučio je napraviti seriju o znanosti. Odnosno o budućnosti, no koju neminovno nosi znanost, zajedno s tehnologijom, jasno. Sukladno svojoj reputaciji, pa i novčanim mogućnostima koje su gotovo pa neograničene, kao što znamo, Gates je u seriji uspio okupiti doista impresivan niz također globalno poznatih figura poput Lady Gage ili Bona, pa i nekadašnjeg šefa američkog zdravstva Anthonyja Faucija. Teme su ispravno odabrane, od umjetne inteligencije pa do nuklearne energije, no i lažnih vijesti. Tako na trenutke i nije sasvim jasno je li Gates seriju napravio kako bi prikazao moguće domete čak i bliže budućnosti ili zbog pokušaja popravljanja vlastitog ugleda gdje mu je po društvenim mrežama često naljepljivana etiketa vinovnika svih svjetskih zavjera. Kako bilo, i nama se čini kako se od ovako izdašnih tema moglo izvući više od tek dijaloga Gatesa s doista velikim brojem gostiju. Pa na kraju tehnologija koju je on tako vješto desetljećima promovirao to dopušta.

Tulsa King 2, SkyShowtime

Nešto ovako zabavno Sylvester Stallone nije napravio odavno. Doista nije, a jasno nije niti na televiziji, jasno. Uživali smo u prvoj sezoni priče o Dwightu Manfrediju, mafijaškom kapetanu koji se vraća iz zatvora samo da bi mu njegova mafijaška obitelj uručila “šup kartu” u Tulsu u Oklahomi, povijesnom američkom gradu no koji u toj povijesti nije baš poznat po organiziranom kriminalu. U drugoj sezoni gledamo nastavak Dwightovih (!?) napora da uspostavi svoje kombinacije u Tulsi. No, ovaj put nam je u oči upao jedan od zornijih primjera product placementa u posljednje vrijeme pa već na početku imamo i automobile i meksičku vodku, pa i popularnog amaterskog američkog folk pjevača, čak i jednog wrestlera s nekim ulogama. Nema veze, sve je ipak i dalje zabavno uz još neke glumce poput Anabelle Sciorre, Neala McDonougha ili Franka Grilla koji daju neku dodatnu kvalitetu Slyju kojemu je ipak 78 godina i očito mu je teško snaći se u odijelima koja njegova uloga podrazumijeva, a ipak ne bokserice i majice.

Mafiozo: David Chase i Sopranosi, MAX

Je li to psihijatrica, je li to Steven van Zandt ili je to frizura Tonyja Sirica, ili je to zvuk koji ne skriva niti disanje Tonyja Soprana, ne da se uprijeti prstom. Sopranosi su naprosto komplet koji prikazuje mafiju još jednom, i to na onaj pravi način, kao duboko zlu kriminalnu organizaciju gdje se isprva dopušta izmjena emocija prema glavnom liku, je li nativno zao ili je takav zbog okolnosti, da bi se onda taj odgovor nedvojbeno dao. Vjerojatno najuspješniji redatelj dokumentarnih filmova, sada već veteran Alex Gibney, postavio je pred kameru samog Davida Chasea, tvorca serije od koje nitko nije očekivao previše, a pogotovo ne jednu od najboljih serija u povijesti. Shvatite to kada je odgledate u komadu, vjerujte toliko je dobro da se može progutati šest sezona, a još je bolje kada sve opisuje Chase, od svojeg djetinjstva u kojem je bilo i moguće upoznati mafiju izbliza pa onda kako je ne pronađen, već prepoznat James Gandolfini, kako je serija od početka praktično generički rasla sa svojim glumcima i samim Davidom Chaseom. Izravan uvid u televizijsku povijest.