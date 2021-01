Bile su najpopularnije žene na svijetu, a sada nakon svađe ovime pokušavaju vratiti staru slavu

Potvrđeno je da se na televiziju vraća mnogima omiljena serija “Seks i grad”. Ova vijest oduševila je mnoge fanove prijateljica Carrie, Samanthe, Mirande i Charlotte, koje su ubrzo nakon prikazivanja prve epizode postale modne ikone i uzori brojnim ženama diljem svijeta. Nakon serije čije reprize mnogi gledaju i 16 godina nakon završetka, već su snimljena i dva filma, a novi nastavci brzo su, osim oduševljenja na društvenim mrežama, izazvali i neke polemike. Naime, prva stvar koja je mnogima upala u oko jest da u glumačkoj postavi više neće biti Kim Cattrall, koja je briljantno odigrala omiljenu junakinju Samanthu Jones. Cattrall je već neko vrijeme u javnoj svađi sa Sarom Jessicom Parker, ali i ostalim kolegicama, iako njih nikada javno nije prozvala.

– Jesmo li prijateljice? Ne, mi smo profesionalne glumice. I imamo potpuno odvojene privatne živote – otkrila je 2008. Kim Cattrall na setu snimanja prvog filma. Tada je ponovno postavila pitanje jednake zarade, a zasmetalo joj je i što je Jessica Parker imenovana izvršnom producenticom. Sarah je pokušala održati prijateljske odnose, no Kim je bila povrijeđena pa zbog toga na setu snimanja drugog filma nisu ni razgovarale.

– Nije riječ o novcu ni o nečemu određenom, nego je to moja jasna odluka da dovršim jedno poglavlje svog života i krenem dalje. Nikada nisam izigravala divu ni imala posebne prohtjeve, a iskreno mislim da su producenti filma, pogotovo Sarah Jessica Parker, mogli biti ljubazniji i malo više obazrivi prema nama ostalima, barem nas nazvati, pitati kako smo i što radimo – kazala je Cattrall i time dala do znanja da ne namjerava prihvatiti nikakve pomirljive riječi. Tek godinama kasnije Parker je otkrila što misli o cijeloj situaciji. Rekla je da ona nije u svađi s kolegicom i osvrnula se na glasine da joj je poslala poklone kako bi izgladila situaciju. – Ne moram Kim slati nikakve poklone jer nikada nisam ništa napravila, dok je ona odlučila puno toga reći, ali to je ljepota života u demokraciji – izjasnila se glumica. Kim rado i dalje prihvaća uloge u serijama, a napisala je i nekoliko knjiga. Zanimljivo je usporediti i karijere glumica nakon prestanka snimanja serije. Naime, Sarah je imala nekoliko uloga u filmovima i na Broadwayu, ali ljude generalno ništa nije impresioniralo toliko kao njezina odjeća. Cynthia Nixon, koja je glumila Mirandu, bacila se u politiku, no to joj baš nije pošlo za rukom. Natjecala se u sklopu Demokratske stranke, ali nije uspjela doći do pozicije guvernerke New Yorka. Brzo se ponovno vratila glumi, a posljednju zapaženu ulogu ostvarila je u Netflixovoj seriji “Ratched”. Za razliku od njih, Kristin Davies, koju su mnogi zavoljeli kao Charlotte, nije se previše isticala nakon uloge u seriji. Glumila je u nekim serijama i nekoliko filmova, ali ništa joj nije vratilo slavu koju je imala kada je bila članica megapopularne četvorke iz “Seksa i grada”. Možda su razlog tomu i problemi s izgledom, ali i sa psihom. Ispričala je nedavno da je nakon prestanka snimanja serije počela primjećivati da joj ispada kosa. Nije u početku previše obraćala pažnju na to, ali kad bi se trebala pripremiti za neki važan događaj, shvatila bi da joj kosa više nije tako bujna kao prije, a kosa je uvijek bila i njezin zaštitni znak. Kako bi joj u seriji frizura bila besprijekorna, frizeri su koristili brojna sredstva koja su očito na kraju, uz stres, doveli do ispadanja kose.

– Profesionalci su na setu napravili čudo od moje kose, ali to je na kraju imalo loše posljedice. Bilo je neobično probuditi se ujutro i ne imati frizuru poput Charlotte – rekla je glumica. Prije nego što ju je proslavila uloga u “Seksu i gradu”, Kristen je prošla loš period u kojem se odala alkoholu. – Nisam baš sigurna zašto sam počela toliko piti, možda zato što sam se htjela uklopiti. A alkohol je kao loš ljubavnik i zato mu se ne bih htjela vratiti – izjavila je jednom i dodala: – Alkohol me hranio: bila sam toliko sramežljiva i nisam znala kako izaći iz svoje ljušture. Počela sam piti iz istog razloga zbog kojeg volim glumu: htjela sam osjećati, imati priliku pokazati što znam i umijem te biti slobodna.

Čini se da je nova serija zapravo pokušaj ponovnog buđenja karijera glumica koje su u jednom trenutku bile najpopularnije žene na svijetu. Priča je privedena kraju, njihove sudbine bile su zaključene, a sada, bez Samanthe, nastavljaju dalje pa se mnogi pitaju ima li to uopće smisla, a neki obožavatelji već prijete da će baš zbog ovoga seriju i bojkotirati.

Inače, kako pišu strani mediji, svaka će glumica po epizodi zaraditi više od milijun dolara. Osim što će im pripasti glavne uloge, bit će i izvršne producentice. Glasnogovornici glumica i HBO-a nisu komentirali tvrdnje, ali nitko nije iznenađen velikom svotom koju će zaraditi po svakoj epizodi jer je to postao standardno tražen iznos svih većih televizijskih zvijezda u posljednjih nekoliko godina. Osim spomenute trojke, iznose od milijun i više dolara po epizodi na streaming servisima poput Netflixa, Hulua i ostalih traže i Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon te Kerry Washington.