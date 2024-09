Bila je zvijezda 'Spasilačke službe', a sada zarađuje na platformi za odrasle: Moram brinuti za svoju obitelj

U seriji "Spasilačka služba" u ulozi Leigh Dyer bila je glumica i manekenka Brande Roderick koja je ovih dana u javnosti govorila o svom iskustvu s OnlyFansom, rekavši da je za nju to bio spasonosan izlaz jer je samohrana majka i rad na ovoj platformi za odrasle omogućio joj je da se financijski brine za svoju obitelj. - Samohrana sam majka dvojice dječaka i živimo bez financijske potpore njihovog oca i moram se brinuti za svoju obitelj. Moja strast i ljubav su gluma i produkcija, a da bi se mogla time baviti morala sam imati i posao sa strane, u ovom slučaju na platformi Only Fans kako bi se mogla posvetiti glumi i produkciji - rekla je 50-godišnja glumica za Fox News Digital i dodala da sada zarađuje kao nikad do sada.

Rekla je da je njezin sadržaj na platformi sličan onome što je radila dok je bila model za Playboy. - Radim prekrasne umjetničke fotografije kao što sam radila kad sam bila u Playboyu. Ne prikazujem nikakvu golotinju ispod struka i to je jedina razlika, ali pokušavam ih učiniti vrlo umjetničkim, vrlo lijepim i vrlo značajnim - rekla je i dodala kako je prednost ovog posla u odnosu na Playboy što je sada sama sebi urednica i odlučuje kakve će se fotografije objaviti.

- Objavljujem samo slike koje volim i koje želim. Dok sam radili za Playboy, zapravo nisam imali kontrolu nad tim. Dakle, to je kao da sam svoj Hugh Hefner, pretpostavljam - objasnila je glumica i model. Roderick je pohvalila svoje obožavatelje jer su puni poštovanja prema njoj i uvijek su ljubazni i kaže kako nikada od korisnika na platformi OnlyFans nikada nije imala čudnih zahtjeva.

- Ne mogu se sjetiti čudne zahtjeve, da budem iskrena. Ali svi su super puni poštovanja i ljubazni. Moji fanovi me prate od Playboya i to su iskreni, jako dragi, ljubazni ljudi. Nemam nikoga tko traži nešto ludo - rekla je u intervju i ispričala kako joj je snimanje serije "Spasilačka služba" bio najbolji period u životu i posebno se sjeća snimanja na čarobnim Havajima.