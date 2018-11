Bila je san svakog muškarca, a pogledajte kako izgleda sada

Pjevačica Samantha Fox sredinom 80-ih uživala je veliku popularnost. Zbog izazovnih fotografija i izgleda imala je mnogo obožavatelja i u to vrijeme mediji su pisali kako je od nje popularnija i više fotografirana samo princeza Diana.

Samantha je bila san svakog muškarca, a prije glazbene karijere bila je model. Poslije 1986. više se posvetila glazbi. Fox danas ima 52-godine i još uvijek uživa popularnost, a u knjizi koju je napisala opisala je teško razdoblje u životu, za što je najviše kriv njen otac.

Pjevačica i bivši model otkrila je kako je njen tata John bio alkoholičar, ovisnik o kokainu te je bio i nasilan. Šokantan je dio u knjizi u kojem opisuje kako ju je otac jednom napao. Mjesecima ga je nagovarala da joj stavi radio u automobil, a kad on to nije učinio, Samantha je zamolila svog tjelohranitelja da to napravi. U tom trenutku u njenom ocu proradio je bijes i napao je Samanthu.

Foto: Profimedia

– Divljački me počeo udarati i cipelario dok sam rukama prekrivala glavu. Sestra Vanessa uspjela je u jednom trenutku maknuti oca od mene, a ja sam otpuzala u kuću. Tata je krenuo za mnom i počeo me gađati bocom. Ležala sam u krvi dok nije došla hitna – ispričala je Samantha.

Ova 52-godišnja pjevačica i dalje nastupa i uživa popularnost, a koliko se promijenila fizički, prosudite sami.

