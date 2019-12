Bila je glavna zvijezda 'Ljubavi na selu' a sad je ušla u 'Parove' i odmah upala u trojac

Čim je na Badnjak ušla u srpski show "Parovi" Tanja Šustić (21) postala je nova velika zvijezda ovog regionalnog showa. Hrvatski gledatelji ovu su djevojku upoznali prvo u RTL-ovim zvijezdama gdje je s ručnikom na glavi pjevala Zaninu "Dodirni mi koljena", a zatim i u protekloj sezoni "Ljubavi na selu", gdje se borila za naklonost Daniela Granje iz Ekvadora.

Tanja je odmah po dolasku u "Parove" svima ispričala svoju tužnu životnu priču. U Hrvatsku je došla s Kosova i odrasla je u dječjem domu.

- Nije me život mazio, zato izgledam starije. Rođena sam na Kosovu, za vrijeme 2002. su me preselili u Hrvatsku zbog papira jer su se punili dječji domovi i s djecom iz drugih zemalja. S tri godine sam ostala bez roditelja. Usvojile su me razne obitelji. Imala sam tri udomiteljske obitelji i jednu posvojiteljsku na duže od 10 godina - kazala je Tanja koja je za život zarađivala i plešući na šipci.

- Ja nisam tip djevojke koji laže ljudima - 'Znaš ja sam plesala, ali nisam s nikim spavala'. Jesam. Preživljavala sam, znala sam odraditi gaže za veće novce. U nekim trenucima svi smo mi prostitutke. Makla sam se od tog posla i u Zagrebu otvorila svoj kozmetički salon - kazala je Tanja.

Odmah po dolasku u showu sprijateljila se s voditeljicom Slađanom Petrušić Slađom i Dušanom Zdravkovićem, koji su, navodno, u otvorenoj vezi. Njih troje su se ljubili i dirali ispred ukućana, a Tanja je u jednom trenutku rekla:

- Joj, nemojte, palim se. Mlada sam, neiskusna.