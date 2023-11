Barbara Kolar: Vožnja vlakom iz Italije preko Alpa do St. Moritza krasan je turistički doživljaj

Kad izbiva s televizijskih ekrana i iz radijskog etera Top Radija dugogodišnju HRT-ovu voditeljicu Barbaru Kolar možda ćete sresti na nekom putovanju jer ova prekaljena voditeljica strastvena je putoholičarka koja uživa u istraživanju novih destinacija. - Ovako od oka posjetila sam nekih tridesetak zemalja. Bojim se da taj broj uopće nije impresivan niti u apsolutnim vrijednostima, a još manje u smislu omjera mojih želja i realnih postignuća. Nekome tko nema naviku ili potrebu putovati to možda zvuči puno, ali kad pomislim na sve destinacije o kojima i dalje samo maštam dođe mi da si oduzmem pravo na titulu putoholičarke - govori nam Barbara Kolar koja se tijekom našeg razgovora prisjetila putovanja u Italiju i Švicarsku na kojem je bila proljetos.



- Cijelo putovanje sam zapravo osmislila nakon poziva gospodina Enrica Bernasconija, predstavnika najveće švicarske mreže privatnih željezničkih prijevoznika Rhatische Bahn da se u sklopu proslave 50 godina Bernina Expressa provozam poznatim crvenim panoramskim vlakom kroz idilične alpske pejzaže od malenog Tirana do mondenog St. Moritza. A kako dugo nisam vidjela dragu prijateljicu Vivianu Vukelić, direktoricu Ureda HTZ-a za Italiju i Španjolsku, Milano u kojem živi i radi se nekako logično nametnuo kao “međupostaja” - govori Barbara i dodaje da su se njezine navike, kada je u pitanju organizacija i planiranje putovanja, u posljednjih 30-tak godina znatno promijenile.

Foto: Privatna arhiva

- U vrijeme dok su kod nas turističke agencije još ozbiljno poslovale u jednoj sam renomiranoj tijekom godina i brojnih putovanja stekla dragu prijateljicu. Bilo je dovoljno da joj kažem željenu destinaciju i ona bi mi savršeno posložila letove, hotele… Zadnjih godina, a osobito od Covida na ovamo iako za ljetovanja na Mediteranu i dalje rado biram agencijske aranžmane, naša mala zajednica istraživača i hedonista uglavnom se uzda u vlastite organizacijske sposobnosti - priznaje voditeljica koja je tijekom putovanja odsjela u talijanskoj prijestolnici - Milanu.



- Milano sigurno nije najjeftiniji grad na svijetu, a to bez sumnje vrijedi i za njihove hotele. Ako želite dobar smještaj na dobroj lokaciji to će sigurno imati svoju cijenu, no realno slično ćete ga platiti i u Zagrebu ili Splitu u špici sezone. Ono što me neugodno iznenadilo nakon što sam se pomirila s cijenom noćenja u tjednu jest da je ona tijekom vikenda još dvostruko veća - napominje Kolar. U Švicarskoj je provela jedan dan, u Italiji četiri dana, a kući se vratila prepuna dojmova.

Foto: Privatna arhiva

- Ovo nije bio moj prvi posjet Milanu tako da nisam imala ni presing detaljnog razgledavanja kakav obično sama sebi nametnem. Umjesto toga uživala sam u dugim šetnjama, druženju i onom divnom “dolce far niente” kakav si rijetko stignemo priuštiti. Iz hotela u centru grada do katedrale Duomo ili recimo muzeja Brera trebalo mi je tek desetak minuta, do predivnog opuštajućeg kvarta Naviglio otprilike pola sata, a to su sve lokacije koje treba posjetiti. Uz obavezno uživanje u Aperitivo lifestyle - preporučujem divnu krovnu terasu robne kuće Rinascente, 10 Corso Como gdje usput možete obaviti i odličan shopping, te prelijepi LuBar s atmosferom sicilijanskog vrta - savjetuje voditeljica.

Foto: Privatna arhiva

Tijekom putovanja Barbara nije propustila ni priliku da se vozi vlakom Bernina Express preko Alpa, a zanimljivo je i da je tijekom putovanja doživjela temperaturnu razliku od čak tridesetak stupnjeva. - To doista nije malo - dok je u Milanu bilo preko 20 stupnjeva, Švicarska se pokazala u zimsko idiličnome sjaju. Simpatični crveni vlak s panoramskim prozorima na pruzi koja je pod Unescovom zaštitom nešto manje od 3 sata vozi od Tirana do St. Moritza kroz prelijepu prirodu. St. Moritz, omiljena zimska destinacija za one dubokog džepa dočekala nas je pravom pravcatom mećavom koja je za pola sata ipak prestala pa smo prošetali i popili piće u jednom od tamošnjih hotela. Na povratku smo stali na postaji Alp Grum koja ima najljepši panoramski pogled (pa se naravno morate slikati čak i ako to znači da će svi vidjeti da vam u putnu torbu nisu stale cipele primjerene snijegu do koljena, haha) i restoran u kojem je obavezno pojesti tradicionalni fondue spravljen s pjenušcem i poslužen s kruhom kojeg prati povijesna priča. Zanimljivo, tijekom cijele vožnje Bernina Expressom bilo je oblačno, hladno, snježno, na momente čak i maglovito. Ali kad smo izašli iz vlaka na postaji Alp Grum granulo je sunce na 10 minuta taman za nekoliko lijepih fotografija čak i bez kaputa! Sve skupa - krasan turistički doživljaj - ističe Barbara koju smo nedavno imali prilike gledati u novoj emisiji Roberta Knjaza 'Knjazalište' u kojoj je uskočila u ulogu kumice na Dolcu. A upravo su tržnice neizostavna mjesta koja nastoji posjetiti u svakom novom gradu u koji dođe.



- Mediteranske tržnice, kao primjerice one u Barceloni uvijek su čudesno šarene i bogato opskrbljene pa im se nakon prvog posjeta uvijek rado vraćam. Prekrasne su tržnice i u različitim pariškim arrondissementima, nema šanse da vam se ne otvori apetit. Ako ste u sjevernoj Africi pripremite se na iznimno intenzivan miris tamošnjih bazara - miješaju se note intenzivnih začina, štavljene kože, šerbeta i teških parfema. Meni je draga najveća tržnica Budimpešte - Nagyvásárcsarnok, iako je od proglašenja najljepšom u Europi postala tolikom turističkom atrakcijom da je domaći izbjegavaju u širokom luku. No, ovo Art Nouveau zdanje iz 1897. popločeno tradicijskim Zsolnay pločicama podjednako je impresivno u arhitektonskom i gastronomskom smislu. Sasvim su druga priča i posebne na svoj način tržnice na Dalekom istoku - kaže Kolar. A osim u šarenilu tržnica voditeljica je uživala i u odličnoj kuhinji po kojoj su Talijani nadaleko poznati.

- Uživala sam u večeri u milanskoj podružnici restorana Da Vittorio iz kojeg ne smijete otići bez da ste probali njihove legendarne pacchere. Svako posluženo jelo bilo je odlično, svidjelo mi se čak i kako su spravili palentu koju inače ne mogu smisliti - iskreno priznaje Barbara i kaže da je cijene u ugostiteljskim objektima nisu šokirale, baš naprotiv, njima je ostala ugodno iznenađena.

Foto: Privatna arhiva

- U Italiji nije teško dobro jesti po sasvim razumnim cijenama - odlična pizza je primjerice cjenovno izjednačena s onom u Zagrebu ili čak jeftinija. Ako se odlučite za ozbiljniji izlazak ni večera u restoranu s Michelinovom zvjezdicom neće vas koštati više nego kod nas. Cijene popularnog Aperitiva koji uvijek dođe s nekim jednostavnim zalogajčićem - valjda da se spriječi alkoholno teturanje u po bijela dana - su iznenađujuće prihvatljive. I sladoled (a ako ga imalo volite vrhunski gelato se ne propušta) ćete platiti slično kao u našim slastičarnicama - govori Kolar koja samo riječi hvale ima i za domaćine.



- Imala sam sjajne domaćine. Gospodin Bernasconi doista se potrudio pokazati sve ljepote i posebnosti Bernina Expressa, a Viviana ležernu stranu talijanskog modnog i poslovnog središta - zadovoljno će Kolar koja posjet Italiji i Švicarskoj preporučuje svima, a onima koji planiraju uskoro u istraživanje tih destinacija uputila je i nekoliko savjeta.



- Italija je jedna od onih savršenih “dovoljno blizu, a ipak daleko” destinacija na kojima uz minimum napora promijeniš dnevnu rutinu na najugodniji način. Bilo da je u pitanju city break u kakvom većem gradu, produženi vikend u Toskani ili na Amalfijskoj obali, godišnji odmor na Siciliji ili Sardiniji - uvijek dobiješ sjajnu kombinaciju kulture, povijesti, gastronomije… Milano je autom otprilike 7 sati vožnje od Zagreba, avionom oko sat i 15 minuta (low cost avionski prijevoznici lete na aerodrom Bergamo). Od Milana do Tirana (polazne stanice Bernina Expressa) najlakše je doći redovitom željezničkom linijom - vožnja traje oko 3 sata (prije polaska možete nešto fino pojesti na Mercato Centrale). A švicarske alpske ljepote svakako zaslužuju da ih vidite i ako niste ljubitelji snijega i zimskih sportova - nešto je magično smirujuće u toj bjelini čak i za nas koji vjerujemo u vječno ljeto - ističe Barbara Kolar. U planu su joj već nove tri destinacije. - Dok se ne vratim s puta praznovjerno radije o tome ne govorim. A o tome koliko je snova na bucket listi neću ni počinjati - smije se Barbara i za kraj dodaje da na putovanjima uvijek nastoji doživjeti nešto novo. - Ponekad putovanje kreiram prema destinaciji koja mi je na listi želja, dok u drugim slučajevima poticaj bude odlazak na koncert, izložbu, predstavu ili obrok u nekom restoranu s dugom listom čekanja. No što god me nekuda dovelo u konačnici uvijek nastojim vidjeti čim više prirode, kulture, povijesti, svakodnevnog života… - zaključuje Barbara Kolar.

Foto: Privatna arhiva

