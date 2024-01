Baby Lasagna već je nastupao na Dori! Osvojio je četvrto mjesto, a ovo je bio njegov nastup

Nakon što je Zsa Zsa odustala od nastupa na Dori 2024. godine, publici se predstavio novi glazbenik imena Baby Lasagna i pobudio mnogo interesa. Baby Lasagna nastupit će s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim', a njegova pjesma jedina je za sad prošla brojku od 100.000 pregleda na platformi YouTubeu što je čini najslušanijom. Mnogi do sada nisu znali tko je Baby Lasagna, kao ni da se već natjecao na Dori. Naime, glazbenik je na Dori nastupio 2019. godine s bendom Manntra, a iza ovog umjetničkog imena krije se Marko Purišić. Marko je članom ovog rock benda bio od 2011. do 2016. godine te od 2018. do 2022. Godine 2019. nastupio je kao gitarist, a izveli su pjesmu 'In the Shadows' i završili na četvrtom mjestu.

Osim ove pjesme Marko ima još dvije, a to su IG BOI i Don't hate yourself, but don't love yourself too much. Osim toga surađivao je i s Marinom Jurićem Čivrom. Marko niže uspjehe i u inozemstvu. Prošle godine u veljači dobio je priznanje za album "Ravenblack" grupe Mono Inc zato što je taj album zauzeo prvo mjesto na ljestvici - OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS. Osim Marka, glazbom se bavi i njegov brat. Poznatiji je kao Val Perun i od 2022. godine je basist benda Mono Inc.

Baby Lasagna je jedini koji nema službeni spot za ovogodišnju pjesmu za Doru.

- Kao što većina vas zna, Baby Lasagna uključen je u Dorin program naknadno - prije samo nekoliko dana. Radi ovakvih okolnosti priključivanja Dori, nismo imali vremenskih uvjeta snimiti ni producirati službeni spot - napisao je i najavio da spot stiže uskoro.

Dodajmo da će se Dora ove godine održati na Prisavlju, a natjecanje će biti koncipirano kroz dvije polufinalne i finalnu večer. Ukupno će nastupiti 24 izvođača među kojima su: Eugen, Marcela, Alen Đuras, Pavel, Vinko, Lana Mandarić, Vatra, Let 3, Natalie Balmix, Lu Dedić, Misha, Erna, Boris Štok, The Splitters, Noelle, Stefany Žužić, Lara Demarin, ET, Barbara Munjas, James Night, Mario Battifiaca i Robert Ferlin, Saša Lozar i Damir Kedžo.