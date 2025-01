Baby Lasagna objavio tužnu vijest: Moj cijeli tim i ja želimo izraziti najdublju sućut njenoj obitelji i prijateljima

Glazbenik Baby Lasagna podijelio je tužne vijesti putem Instagram Storyja, obavijestivši pratitelje o gubitku mlade obožavateljice. Naime, Maria, tinejdžerica koja je vodila fan stranicu posvećenu njegovom kolegi iz benda Mihaelu Žipovskom, preminula je u dobi od 17 godina nakon borbe s leukemijom. Fanovima koji su pratili tu stranicu javila se njena sestrična koja je napisala kako stranica više neće biti aktivna te da se djevojka dugo i hrabro borila.

"Jučer u 9 sati napustila nas je članica Gatito obitelji u dobi od 17 godina", započeo je Lasagna. "Maria je bila glavni voditelj onlyy.mihael stranice putem koje je širila radost i smijeh. Pomogla je obožavateljima da se povežu i stvore predivnu zajednicu koju danas ovdje imamo", dodao je.

Foto: Instagram

"Moj cijeli tim i ja želimo izraziti najdublju sućut njezinoj obitelji i prijateljima. Maria, hvala ti zlato na svemu", zaključio je emotivni pjevač. Njegove riječi dirnule su mnoge fanove, koji su se okupili na društvenim mrežama kako bi odali počast Mariji i izrazili podršku njezinoj obitelji.

Inače. prošlogodišnji pobjednik Dore nedavno se osvrnuo na to natjecanje i otkrio svoje favorite 2025. godine. "Za uho su mi najviše zapeli Marko Bošnjak, EOT, Ogenj i LELEK u pojedinim momentima. S obzirom na to da su mi glazbeno najbliži, mislim da to najmanje iznenađuje. Upravo zato, ovo nije moje predviđanje pobjednika ili išta slično, već samo ono što mi uhu prija. Svakako mi je drago čuti i Fenkstu, i baš me zanima kako će hip hop zvučati i izgledati na pozornici Dore. Moram izraziti oduševljenje spotom 'Južina' Luke Nižetića i Anandom, koja zaista ima zanimljiv aranžman i sound design. Na kraju, zanimljivo mi je bilo čuti i 'Lauru koja pjeva'. Ova Dora puna je novih imena, novih zvukova i ideja. Veselim se gledati Doru iz Estonije", kazao je u službenoj izjavi za medije prošlogodišnji pobjednik Dore, Baby Lasagna, koji je na Euroviziji osvojio povijesni rezultat te bio apsolutni favorit publike.

GALERIJA Ove svjetske zvijezde ne srame se govoriti o vjeri! Promijenila je njihove živote

Uz glazbeni dio, Dora ove godine naglašava i vizualni spektakl. Organizatori su najavili produkcijske inovacije, uključujući vrhunsku rasvjetu, atraktivne scenografije i sofisticirane kamere koje će prenijeti poseban ugođaj s pozornice. Natjecatelji će također imati priliku predstaviti originalne koncepte za svoje nastupe, što bi moglo igrati ključnu ulogu u osvajanju glasova publike i žirija.

Dora nije samo nacionalno natjecanje, već i prozor u svijet za glazbenike koji se nadaju predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Svake godine ova manifestacija donosi mnoštvo razgovora i predviđanja, a ni ovogodišnje izdanje nije iznimka.

VIDEO Glazbeni kritičar Hrvoje Horvat o Dori: Izbor pjesama izazvat će više intriga od političkih izbora