Ava Karabatić u prvoj izjavi o stanju oca: 'Ukoliko mu se funkcija srca ne poveća na minimalno 60 posto...'

Pjevačica i spisateljica Ava Karabatić jučer je rastužila Hrvatsku svojom objavom o lošem zdravstvenom stanju oca Ivice. Kako je napisala u poruci, Zadranka trenutno prolazi kroz najteže trenutke u životu, a sada se odlučila oglasiti za medije i otkriti detalje ove nemile situacije.

- Moj otac nije u najboljem stanju. Potresena sam, ali pribrana - započela je Ava razgovor za 24sata te napomenula kako očevi problemi nisu od jučer: - Cijelo ljeto mu nije bilo najbolje i dolazila je hitna. U početku smo mislili da je zbog vrućina i onda ga je majka uhvatila u nenormalnim bolovima. To nas je začudilo jer je cijeli život vitalan. On je hipohondar, ali je odbijao ići u bolnicu - kaže 36-godišnjakinja.

Ona i majka Sanja isprva su sumnjale na koronu, a zatim ga je supruga prisilno odvela u KBC Firule: - Na kardiologiji su mu ustanovili da ima oštećenje srca, došlo je do dilatacije krvnih žila. Srce mu radi 25 posto. Čekamo rezultate, slika bi mu se trebala ubrzo stabilizirati - vjeruje Karabatić i dodaje da ukoliko se funkcija očevog srca ne poveća na minimalno 60 posto, liječnici će biti primorani ugraditi mu stent ili pacemaker.

- Jako sam vezana za njega. On je uz mene od moje prve riječi, mog prvog koraka - zaključila je emotivna Ava . Podsjetimo, Ava Karabatić na Facebooku je objavila kako je njen otac Ivica hospitaliziran u Splitu zbog zatajenja srca.

- Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenutci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku. Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspila sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno, napisala je Ava pokraj fotografije iz bolnice.