Ava Karabatić objavila fotografiju iz bolnice: 'Moj tata se bori za život, svi znate koliko sam povezana s njim'

Ava Karabatić na Facebooku je objavila kako je njen otac Ivica hospitaliziran u Splitu zbog zatajenja srca.

- Moj otac se trenutno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenutci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku. Moj tata mi znači sve na svijetu; on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima. Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspila sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno, napisala je Ava pokraj fotografije iz bolnice.

Podsjetimo, Ava je lani iskreno progovorila o svojoj borbi s alkoholizmom u razgovoru za Newsnight N1 televizije.

“Odlučna sam u tome pomoći drugima. Ja sam svoj problem riješila i zahvalna sam što sam na vrijeme shvatila koju sam borbu s demonima imala. Nije me bilo dvije godine u medijima, bila sam u začaranom krugu”, rekla je i otkrila kad su počeli problemi:

“Živjela sam život kao iz bajke u Beogradu, radila na dvije televizije, izdala knjigu, bila u realityjima… Radoholičar sam i nisam imala vremena ni za što. Onda sam preselila prije četiri godine u Zagreb zbog predsjedničkih izbora, ušla sam u vezu s jednim dečkom, imala sam puno slobodnog vremena. Počela sam piti kod kuće, uništila tu vezu. Pila sam iz tuge, dosade i sama, solo drinker što je upućivalo na katastrofu. Ovo ljeto sam odlučila izliječiti se jer mi je bio u pitanju život.”

Kazala je da je dvije godine svaki dan popila po šest do sedam “bombica” žestokog alkohola. “U početku su to bile prigode, čaša vina, to mi nije škodilo. Ali kad sam se vratila u Split, zavukla sam se u svoju priču i krenulo je sve naopako jer sam imala previše slobodnog vremena. To bi bila boca žestice na dan. Točno pet mjeseci sam trijezna, nisam okusila kap alkohola, svaki dan mi je Božić.”

Istakla je da ni za što ne krivi društvo, već da je za svoje probleme sama kriva. Trenutno je na ambulantnom liječenju, a ljudima poručuje: “Najgora je rečenica – ovo mi je zadnja čaša. To nije istina. Svatko može potražiti pomoć, rekla je tada Ava.

