Atraktivna glumica pozirala u kratkoj bijeloj haljini i pokazala ožiljak od operacije koljena

Glumica Sofia Vergara često se javlja na društvenim mrežama te oduševi svojim izgledom. Glumica je nedavno proslavila svoj 52. rođendan, a sada je na ovim platformama otkrila da i je iza nje operacija koljena. Naime, atraktivna Kolumbijka objavila je fotografiju sa snimanja iz Madrida. Glumica je pozirala u bijeloj haljini s prorezom. Sjedila je na stolcu i podignula nogu te pokazala ožiljak na nozi nastao od posljedica nedavne operacije. Yahoo piše da je Vergara prije pet mjeseci operirala koljeno i da se još oporavlja.

Glumica nije otkrila obožavateljima zašto je išla na operaciju. Rekla je samo da se o njoj brinuo njezin dečko, ortopedski kirurg Justin Saliman. "Ako ikada budete imali ozbiljnu operaciju koljena, pobrinite se da imate zgodnog doktora koji će spavati s vama tu noć", poručila je tada.

Podsjetimo, atraktivna Kolumbijku i ove se godine tijekom ljetnog odmora moglo sresti u našoj blizini. Vergara ljetuje u Italiji, a bila je u društvu obitelji i prijatelja. Tijekom tih dana svoje je pratitelje častila fotografijama sebe i prelijepih mediteranskih krajolika.

Vergara se prošle godine razvela od glumca Joea Manganiella, a samo nekoliko mjeseci kasnije snimljena je s novim dragim. O vezi glumice i kirurga počelo se šuškati krajem listopada kada su snimljeni na spoju u Beverly Hillsu u Kaliforniji. Nakon toga su ih paparazzi snimili još nekoliko puta. Strani mediji početkom su godine pisali kako Sofijina i Justinova romansa nije potrajala. Izvor blizak glumici ispričao je tad da ona nije spremna za ozbiljnu vezu.

"Još uvijek postoji ta iskra između Justina i Sofije, no Sofia više uživa u tome da je solo, ne želi se smiriti ni uz koga, čak i ako između njih postoji ta nevjerojatna kemija", rekao je izvor. No čini se kako je njihova veza ipak opstala.

Justin je ranije bio u braku s glumicom Bree Turner, poznatoj po ulogama u serijama Grimm i The Ugly Truth. Proveli su zajedno deset godina, a razveli su se 2018. Imaju dvoje djece.

