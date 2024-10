Kontroverzni srpski reper tukao se nasred ulice: 'Napao mi je suprugu'

Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić Desingerica i njegova supruga Nevena Brkljač našli su se usred neprijatne situacije koja se dogodila tokom i poslije vožnje automobilom.

U tom trenutku je s njima bilo i njihovo dijete, a što se točno dogodilo, objasnio je Desingerica za Blic.

- Krenuo je hurati kolica na automobil, pa sam naglo zakočio! Natrag u autu dijete mi je spavalo, supruga Nevena je također bila u kolima.

Napao me je, vikao je: "P***o drogirana, što je bilo?", pa sam izašao odmah iz kola. Taj stariji čovjek me je gurnuo i krenuo na mene, pa sam mu rekao da mi ne pada na pamet da se tučem sa čovjekom koji mi može biti otac!

Govorio sam mu: "Neću se tuči s tobom, stariji si", a onda je sin tog čovjeka krenuo na mene! Ja sam onda krenuo na njegovog sina, dok me je taj djed sve vrijeme udarao.

Nevena je izašla iz auta, a taj djed ju je udario šakom i raskrvario joj usnu! Krenuo je onda i sina tući - ispričao je Desingerica za Blic. Video tuče se i pojavio na srpskim portalima.

Podsjetimo, vakim novim nastupom dodatno šokira cijelu regiju, a neki od djelova njegovih performansa su udaranje ljudi cipelom po glavi ili pljuvanjem djevojkama u usta. Suprotno nečijim očekivanjima, Desingerici je razuzdano ponašanje donijelo još veću popularnost, a njegov ljetni raspored prebukiran je nastupima koje skupo naplaćuje.

Naime, jedan izvor blizak pjevaču izašao je u javnosti i otkrio koliko Despić točno zarađuje po večeri: - Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača - ispričao je neimenovani izvor za srpski Espreso. - U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola - nastavio je uspoređujući reperova primanja s onima legendarnog regionalnog pjevača Zdravka Čolića.

Kako kaže, Desingerica svoj novac zasluži pjevajuči na 'playback' - Ali sve je počelo s tom tenisicom i udaranjem. Onda su ga vlasnici klubova počeli nenormalno često pozivati ​​da održi nastup jer su vidjeli da lako može napuniti klub - tvrdi izvor koji ipak zaključuje da Despić i njemu slični izvođači ne bi mogli izvoditi cirkus da ih vlasnici ne puštaju u klub, te da je od zajedničkih prijatelja također čuo kako se radi o privatno dobrom dečku.

Dragomir Despić rođen je 1993. godine u Beogradu. Prije nego je krenuo u glazbene vode bavio se tetoviranjem te je imao i svoj studio za tetoviranje, a glazbi se posvetio tek prije godinu dana. Tada je s Lukom Bijelovićem, poznatijim kao Pljugica, objavio svoj prvi singl 'Kucci Kucci'. Slavu su postigli nakon što su pridobili pažnju publike i medija tako što su za potrebe snimanja spota zaustavili promet na autocesti.

Kontroverzni izvođač je nedavno u jednom intervjuu otkrio kako ga u ovakvom načinu odnosa prema publici podržava obitelj. Desingerica je rekao da mu je obitelj bila velika podrška kroz život, no istaknuo je da su mu "roditelji bili skeptični na samom početku njegove glazbene karijere".

- U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Znao sam kamo to ide i kako će ispasti. Cijeli sam život radio gluposti. Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od samog početka - rekao je Desingerica tada te otkrio što supruga misli o njegovim nastupima. - Ona nije ljubomorna, ali joj smetaju neke moje stvari. Kada pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ja ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila. Sve radim spontano - objasnio je.

