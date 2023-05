Asim Ugljen o skandalu s Majom Šuput: 'Mnogi su me vrijeđali zbog toga, a nadam se da ih je sada sram'

Nakon što je prva emisija 'U povjerenju by Neven Ciganović' s bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem i gošćom komentatoricom Moranom Zibar oduševila gledatelje na portalu Večernjeg lista voditelju Nevenu Ciganoviću u drugoj emisiji u goste je stigla Nina Violić, a u komentatorskoj ulozi pridružio se glumac Asim Ugljen. S Ugljenom je razgovarao o pojmu ljepote, ženama u zrelim godinama na naslovnicama magazina, kampanji poznatog modnog brenda koja je podigla puno prašine.

VIDEO Asim otkrio istinu o incidentu s tortom i Majom Šuput: 'Vi što ste psovali, nadam se da vam je žao'

Otkrio mu je Asim i bi li i sam odjenuo ženski kupaći kostim, a dotakli su se i teme koriste li poznate osobe povremeno svoje zdravstvene dijagnoze i poremećaje za samopromociju ili doista žele ukazati na problem koji imaju kako bi pomogli drugima. Asim je progovorio i o svom zdravstvenom problemu, alopeciji, a na samom kraju razgovora dotakao se jednog događaja koji je tjednima punio medijske stupce. Riječ je o sceni nastaloj tijekom emitiranja prošle sezone showa 'Ples sa zvijezdama' kada je u jednoj od emisija Asim Ugljen u jednom trenutku bacio tortu sa šlagom voditeljici Maji Šuput u lice nakon čega je ona pobjegla u backstage na presvlačenje. Iako se gledateljima pred malim ekranima činilo da je riječ o nestašluku koji je Asim izveo nehotice glumac je sada po prvi puta otkrio što se doista zbilo tog dana i je li ta scena bila inscenirana.

- Imali smo devet proba. Prošlo je dovoljno vremena da sad to mogu reći i obratiti se svima onima koji su me psovali. Jedna me gospođa čak zalila kavom jer sam bacio tortu, jednom su me čak odbili poslužiti zbog toga.... Svi vi koji ste me vrijeđali jer sam upropastio Maji haljinu, nadam se da vas je barem malo sram. Ljudi su svašta govorili nakon toga, a ja nisam smio reći da je gluma - rekao je Asim Ugljen.