Arsen Dedić danas bi slavio rođendan, a Gabi kaže: Toliko poziva dobivam kao da je moj rođendan

Puno je dragih ljudi danas zvalo Gabi Novak (87) kako bi se prisjetili njezinog supruga Arsena Dedića kojem bi danas bio 85. rođendan. Pozivi su ganuli glazbenicu kojoj je drago što Arsen nije zaboravljen.

- Toliko poziva dobivam kao da je moj rođendan, svi mi čestitaju... ali drago mi je da nije zaboravljen i da nikad neće biti jer je ostavio veliki i duboki trag. Zovu me ljudi i kažu: 'Da vas podsjetimo da mislimo na Arsena'... Išla sam mu na grob, to radim svake godine i raduje me što me toliko ljudi zove - rekla je Gabi u razgovoru za 24 sata. Svog supruga se prisjetila i prije dva mjeseca kada je o njihovom odnosu govorila na promociji knjige "Arsen, sjećanja: Takvog smo ga voljeli, takvog ćemo ga pamtiti" autorice Diana Šetka koja je rekonstruirala život i karijeru Arsena Dedića kroz svjedočanstva njemu bliskih ljudi, mahom značajnim ličnostima hrvatske kulture, glazbe, estrade, medija.

- Mojih 45 godina života s Arsenom bilo je burno, ali i lijepo s bonacama i burama. Živjeti s Arsenom nije bilo lako i jedna sam od rijetkih njegovih prijateljica koja je izdržala i preživjela sve (smijeh). Bio je divno s njime živjeti, trpjeti, raditi, lijepo je u životu biti s nekim koga punim srcem voliš i poštuješ. Teško je živjeti s umjetnicima jer traže svoju slobodu i Arsen mi je uvijek govorio; hvala ti na toj slobodi i što me nikada nisi pitala kako, kuda, zašto i s kim odlazim. Samo tako jedan odnos u životu može trajati. Hvala mu na tih 45 godina u kojima smo se lijepo nadopunjavali i šteta što nije s nama. - poručila je tada Gabi.

Gabi Novak i Arsen prijateljevali su desetak godina, sretali se na pozornicama i družili, a onda je Gabi, potkraj šezdesetih, u sklopu velike turneje došla pjevati u šibenski Solaris, pa ju je Arsen pozvao kući na ručak. Godine 1969. Arsen objavljuje album “Čovjek kao ja”, a privatni mu se život iznenada promijenio na turneji po Rusiji.

- Simpatija je jednostavno prerasla u jednu vezu. Ja sam bila ovako malo zabrinuta i tako, svi smo se iznenadili, i muzičari su se iznenadili. Međutim, mi smo se vratili i obavijestili kompletnu familiju, koja nas je čekala nakon dva mjeseca na aerodromu, da smo mi zajedno i da dolazimo, samo što nismo oženjeni, dolazimo kao par - rekla je jednom prilikom Gabi Novak.

Kum na vjenčanju s Gabi Arsenu je bio talijanski pjevač Gino Paoli, s kojim je Arsen 1969. na Splitskom festivalu izveo pjesmu “Vraćam se”.

