Andrea i Barbara osigurale finale, a Nikolina i Otto napustili kulinarski show!

Unatoč početničkim problemima kod predjela, polufinalisti su svojim jelovnicima žiri showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ ostavili bez riječi! Oba su para ukupno dobila čak 10 desetki, što je više nego što je žiri nekada znao podijeliti u cijeloj sezoni.

Na 321-trgu se u četvrtak navečer odigravao najnapetiji dvoboj sezone. Vrlo samouvjereni Nikolina i Otto kuhali su protiv, kako Mate Janković kaže, cura koje su najviše napredovale u ovoj sezoni natjecanja u RTL-ovom popularnom kulinarskom showu. Iako su ih smatrali favoritima, riječko-zagrebački je par izgubio za 10 bodova razlike u pripremi jelovnika od čak pet slijedova.

Oba su para dobili visoke ocjene za hladno predjelo, dok su kod juhe i jedan i drugi „kiksali“. Kako je kušanje odmicalo, tako je žiri bio sve sretniji, a ocjene sve više. Žiri je samo u ovom polufinallu podijelio čak 10 desetki – Andreji i Barbari dvije za hladno predjelo, četiri za glavno jelo i jedna za desert, dok su Nikolina i Otto dobili dvije desetke za svoje glavno jelo i jednu za desert.

„Barbara i Andreja su par koji je najviše napredovao. Nisu najbolje, ali su najviše napredovale. I kulminacija tog napretka je njihovo današnje glavno jelo, pačja prsa u umaku od nara“, kaže Mate koji je, baš kao i ostali članovi žirija, arhitekticama iz Splita dao najvišu moguću ocjenu! Savršeno jelo dobilo je savršene ocjene koje Nikolina i Otto do kraja večeri nisu mogli sustići.

„Najljepši tanjur koji sam dosad vidjela“

„Jednostavno nemam zamjerke jelu“

„Konačno su arhitektice briljirale, na oko da poželiš polizati tanjur“

„Ovo je dokaz velikog napretka“

„Bravo cure! Dosegle ste vrhunac showa ovim jelom! Ponosan sam na vas!“

Ovo su samo neki od komentara članova žirija kada je u pitanju glavno jelo Andreje i Barbare, za koje je ovo bila sjajna večer, svojevrsno finale prije finala!

„Za mene je ovo najveća nagrada u ove dvije sezone rada u showu. Po prvi puta sam doživio dan kada sam kušao hranu koja je ekvivalent restoranskim tanjurima. I to od kuhara amatera koji do prije par mjeseci skoro da nisu znali ništa!“, kazao je Mate.

„Žao nam je što žiri nije prvo probao naš desert, pa onda od Andreje i Barbare. No, šta je tu je… Naše greške tijekom showa su nas dovele do ove faze…“, otkrila je Nikolina koja je do zadnjeg momenta vjerovala da će upravo oni kuhati u finalu protiv Ružice i Barice.

„Moram reći da mi je definitivno žao što nismo u finalu s Nikolinom i Ottom, bez obzira na Ružicu i Baricu. Oni su stvarno zaslužili finale skupa s nama! No, sada nas sada čeka iznimno težak zadatak u finalu! Ružica i Barica su opasne protivnice, ali mislimo da nisu nedostižne. I za Nikolinu i Otta su svi mislili da su nedostižni, pa smo ih mi izbacili… Tko kaže da ne možemo i njih dvije izbaciti!“, kroz smijeh kaže Barbara koja, zajedno s prijateljicom Andrejom, smišlja recepte za jelovnik od šest slijedova za finale šeste szone kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, koje će se prikazati u ponedjeljak, 4. lipnja u 20 sati na RTL-u!