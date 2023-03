Anđelka Prpić objavila fotku trudničkog trbuščića, prinovu čeka s najboljim prijateljem bivšeg muža

Poznata srpska televizijska i kazališna glumica Anđelka Prpić (38), domaćoj publici najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji 'Andrija i Anđelka', uživa u trudnoći, a dokaz tome je i posljednja fotografija na njezinom Instagramu na kojoj se po prvi puta pohvalila svojim trudničkim trbuhom. Anđelka je pozirala na suncu u crnoj dugačkoj končanoj haljini koja je istaknula njezin trbuščić, a ispod fotografije odmah su se počeli nizati komplimenti oduševljenih pratitelja. "Divna", "Prelijepa si trudnica", "Lutka", samo su neki od komentara pratitelja, a među komentarima bilo je i onih koji su ostali iznenađeni sretnom vijesti unatoč tome što se o njoj naveliko piše proteklih mjeseci u svim regionalnim medijima.

Naime, Anđelka očekuje prinovu s Markom Žugićem, inače bivšim najboljim prijatelj njezina bivšeg supruga Darija Prpića s kojim ima sina Jakšu. Andrija je s bivšim suprugom u braku provela devet godina, a razveli su se prije dvije godine. Šuškanja o tome da je Anđelka pronašla novu ljubav započela su koncem 2022. godine, a prva zajednička fotografija glumce i njezinog novog odabranika objavljena je sredinom siječnja na Instagramu. Fotografiju je objavila Anđelkina kolegica, naša glumica Tihana Lazović, a riječ je o fotografiji nastaloj tijekom rođendanskog slavlja jedne zajedničke prijateljice.

O novoj vezi i prinovi glumica nije dala još nijednu izjavu za medije, ali je prije dvije godine nakon što se rastala od supruga rekla kako su i dalje u prijateljskim odnosima, a takve odnose je zadržala i s ostatkom njegove obitelji.

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on s mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je Anđelka u jednom od intervjua koje je dala nakon razvoda. Kada se saznalo da se razvode za medije u Srbiji njima bliski ljudi su izjavili kako je u njihovoj vezi jednostavno došlo do zasićenja. - Presudan je bio trenutak u koje su shvatili da su se emocije poslije dugo godina ugasile i da je svatko od njih htio krenuti svojim putem - izjavili su njihovi bliski prijatelji.

VIDEO Ulaznice za Euroviziju u Liverpoolu rasprodane u samo 30-tak minuta