Ana Rucner napokon progovorila o mladom dečku: 'Lijepo radimo i gradimo zajedno'

Ljubavni par violončelistica Ana Rucner i bubnjar Marko Duvnjak po prvi put su za domaće medije javno progovorili o svojoj ljubavi. Ovaj dvojac savršen je spoj klasike i rocka, ali i nježnosti te snage. Nakon što su se vratili sa zajedničke turneje iz Kine, Ana i Marko napokon su otvoreno ispričali sve o ljubavi koju su dugo čuvali samo za sebe. Zajedno su u vezi već nekoliko godina, a čini se kako je došlo vrijeme kada svoj savršen spoj glazbe i ljubavi više nisu mogli skrivati. - Zapravo smo svirali puno puta prije nego što smo se uopće počeli družiti i bili smo prijatelji. Dobro se slažemo u svemu, jedno smo drugom podrška - kazala je Ana Rucner koja je ranije bila u braku s glazbenikom Vladom Kalemberom, a zajedno imaju sina Dariana Kalembera. - Lijepo radimo i gradimo zajedno - kazala je Ana Rucner.

Ako se prisjetimo, na Aninu posljednju turneju po Kini odlučili su krenuti zajedno, od snimanja reklama do velikih nastupa ovaj glazbeni par publiku je oduševio obradama svjetskih uspješnica ili glazbenih filmskih skladbi te klasičnih u pop-ruhu. - Potpuno drukčije i bolje, jednostavno je baš dobar spoj - kazala je violončelistica za IN magazin.

Njezin voljeni Marko Duvnjak proglašen je jednim od najboljih europskih bubnjara, a truba je instrument s kojim je krenuo u glazbene vode. Zajedno rade i na Aninu novom albumu koji će uskoro ugledati svjetlo dana, a planiraju i neke nove turneje zajedno.

Ana i Marko će ovih dana otputovati na egzotičnu Jamajku na kojoj su već ranije zajedno putovali, a Ana je već nekoliko puta za medije govorila kako je ta destinacija jedna od najljepših za odmor.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, najpoznatija domaća violončelistica u vezi je s Marko otprilike tri godine. S 30 godina starijim bivšim suprugom i glazbenikom Vladom Kalemberom ostala je u odličnim odnosima, a zajedno imaju i sina Dariana. U braku su bili od 2006. do 2014. godine. Poznato je da je Kalember u odličnim odnosima i s njezinim novim odabranikom Markom te ponekad svi troje zajedno znaju nastupati. Ona je pak o bivšem suprugu uvijek govorila sve najbolje, a nekoliko godina nakon razvoda rekla je da će ga uvijek voljeti. - Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - komentirao je Kalember.

Violončelistica je u veljači prošle godine provela mjesec dana na čarobnoj Jamajci gdje je uživala sa svojim partnerom Duvnjakom - daleko od svih. Ondje je proslavila svoj jubilarni 40. rođendan daleko od svakodnevice okružena pijeskom, palmama, koktelima i dobrom energijom.

VIDEO: Više se ne skrivaju: Glumica iz 'Kumova' i glazbenik koji se lani razveo uživaju u ljubavi