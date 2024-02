Što mislite koliko ovaj holivudski glumac ima godina? Svi misle da ima 20

Holivudski glumac Andrew Garfield najpoznatiji po ulozi u kultnom filmu Spiderman. U poznatoj franšizi počeo je glumiti davne 2012. godine, a dvanaest godina nakon izgleda gotovo identično kao s početka svoje uspješne karijere.

No ipak, ovaj Britanac nedavno je pak proslavio svoj 40. rođendan, a upravo je ta činjenica šokirala mnoge jer Andrew već godinama izgleda baš identično i puno mlađe. Neki od komentara iznenađenih korisnika društvenih mreža nasmijali su javnost. „Kako je, dovraga, on star samo 40 godina?“, ''Molim? Mislio sam da ima 20'', ''Čovjek izgleda duplo mlađe'', ''Kako to mislite Andrew Garfield ima 40 godina'', pisali su korisnici X-a, bivšeg Twittera.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, o svom privatnom životu Andrew ne voli puno otkrivati, a posebno sve zanima njegov ljubavni život koji on vješto skriva. Otkako je postao Spiderman, šuškalo se da je izlazio s nekoliko poznatih dama, ali ništa nije bilo potvrđeno. Spominjale su se tu i Rita Ora, Alyssa Miller, Phoebe Dynevor, ali najdulja veza trajala mu je s glumicom Emmom Stone s kojom je izlazio četiri godine, od 2011. do 2015.

Je li danas u ljubavnom odnosu s nekim, u javnost nije procurila takva informacija. Inače, Andrew je Spidermana utjelovio u tri nastavka, a osim tog filma, glumio je i u još nekoliko poznatih . „Grebenu spašenih“, „Mainstremu“, „Društvenoj mreži“, „Do posljednjeg daha“…

VIDEO: Đokovićeva majka promijenila je vjeru: Roditelji me nisu učili vjerovati u Boga