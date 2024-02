Stjepan Lach: 'Martin je zasluženo pobijedio na Voiceu, ali vjerujem da će i drugi naći svoj put'

Jedan od najljepših glasova nove generacije glazbenika Stjepan Lach novu godinu započinje radno, i to novim singlom. Nakon vrlo uspješne prošle godine u kojoj je zabilježio rekordan broj nastupa diljem Hrvatske, Lach je predstavio snažnu baladu moderne produkcije "Deset godina".

- Iza mene je prilično duga i radna godina, brojni koncerti od Iloka do Dubrovnika i novih 45.000 km na automobilu tako da sam zaista prezadovoljan napretkom iz godine u godinu u svakom smislu. Ove godine planiram nastaviti u još jačem tempu tako da godinu započinjem s novim singlom, a planiram ih još nekoliko u ovoj godini - ističe Stjepan.

"Deset godina" producirao je Goran Kovačić, dok glazbu i tekst potpisuje MaTune Music. Za singl je snimljen i spot koji zaokružuje sanjivu i dinamičnu atmosferu pjesme.

- Pjesmu prati i videospot nastao pod redateljskom palicom Josipa Ninkovića s kojim surađujem od prve pjesme, dakle već dugih šest godina. Dosad smo se toliko upoznali da cijeli proces nastanka spota ide vrlo lako i jednostavno - rekao je Stjepan.

Prošlu godinu Stjepanu je obilježilo i rođenje trećeg djeteta, kćeri Rebeke, koja je od prvog dana tatina miljenica. Podsjetimo, Lacha je šira javnost upoznala prije devet godina, kada se pojavio u prvoj sezoni "Voicea" na HRT-u i otpjevao hit Robbieja Williamsa "Angels". Premda su gledatelji na društvenim mrežama hvalili njegov nastup, nitko od mentora nije mu se okrenuo. Uslijedili su odlični nastupi na A-strani, a vidjeli smo ga i u prvoj sezoni serije "Dnevnik velikog Perice".

- Svakako je to bila drastična promjena svima koji su me u tom izdanju vidjeli budući da me mnogi nisu ni prepoznali. Takve su mi promjene veoma privlačne jer mi uloga daje priliku da sebe upoznam na drukčiji način, a baš nakon prve uloge (Isusa u mjuziklu "Uskrsli") odlučio sam početi nositi bradu - ispričao nam je ranije Lach.

Prethodno je radio na brojnim mjuziklima, poput "Mamma Mia!", "Jalta, Jalta", "Pacijenti" te u drami "Gospoda Glembajevi" na Dubrovačkim ljetnim igrama gdje je zaigrao uz najveća imena hrvatske i regionalne glumačke scene, a ističe kako mu je gluma zanimljiva gotovo kao i pjevanje. Vidjeli smo ga i u showu "Zvijezde pjevaju", gdje je bio mentor Maji Ciglenečki. Prije tri godine izdao je i debitantski album "Više od ljubavi", a 2022. godine je na Splitskom festivalu nastupio s pjesmom "Tako nedostaješ", i dobio nagradu za najbolju interpretaciju.

Ovu godinu počeli ste novim singlom "Deset godina". Kako ste zadovoljni ovom pjesmom i njenim prijemom kod publike?

Reakcije publike na pjesmu su stvarno odlične i drago mi je da mi se još nije dogodilo da ostavim svoju publiku razočaranom. Dapače, svaki novi singl privuče novu publiku, a vjerujem da će tako biti i s ovom pjesmom.

Ponovno surađujete s istom ekipom - Goranom Kovačićem producentom, a glazbu i tekst potpisuje MaTune Music.Kako izgleda vaša suradnja?

Otkako sam počeo raditi vlastite pjesme pažljivo biram suradnike jer to smatram vrlo bitnim. Kad se okružiš pravim ljudima, onda i sam proces teče glatko i u njemu baš uživam. Konkretno za ovu pjesmu sam dobio info uz klavir koji me je na prvu "kupio", nakon toga snimio sam info sa svojim vokalom te smo po njemu radili završnu verziju pjesme i spot.

Je li ovaj singl već najava i drugog albuma? Je li on u pripremi?

Bliže sam mišljenju kako je vrijeme albuma iza nas s obzirom na velike promjene u načinu konzumacije glazbe u posljednje vrijeme. Veći sam zagovornik ideje o plasiranju singlova jer se tako svakoj pjesmi može pružiti dovoljno pažnje tako da radim singl po singl, ali mogu reći da je sljedeći već u pripremi i da ga nećemo dugo čekati.

Koliko ste zadovoljni prošlom godinom? Imali ste dosta koncerata, dosta ste putovali?

Drago mi je da svake godine ima sve više interesa za nastupe tako da je i prošla godina bila poprilično radna, a vjerujem da će i iduća nastaviti isti trend. Obišao sam cijelu Hrvatsku od Iloka do Dubrovnika, a jako se veselim svim novim mjestima gdje tek trebam doći.

Dolazite iz glazbene obitelji, no zanimljivo je da ste se za pjevanje odlučili tek na fakultetu. Zašto ste toliko čekali da počnete s glazbenom karijerom?

Zapravo sam i ja sam tek sa svojih 17 godina (kao maturant) postao svjestan svog pjevačkog talenta i tada kreće ozbiljnije razmišljanje o glazbi. Tata je također pjevač, a vjerujem da je odrastanje uz njega posijalo tu ljubav prema glazbi i u moje srce, dok me najviše i dan-danas inspirira Toše Proeski kojeg sam otkrio baš tih godina kroz srednju školu i vjerojatno je bio okidač da se toliko zaljubim u glazbu.

Profesor ste geografije, vidite li se možda u budućnosti i da radite u struci?

Tako je, u Zagrebu sam paralelno s glazbenim razvojem studirao geografiju jer je ona zaista bila moja najveća ljubav tih godina, ali danas se ipak vidim isključivo u glazbi.

Prošlo je devet godina od kada ste nastupili na "Voiceu", no tada vam se nitko nije okrenuo na blind audiciji. Kako ste se tada osjećali, je li vas to obeshrabrilo?

Na "The Voice" se ne bih prijavio da nisam smatrao da mogu dogurati dalje od blind audicije, ali negodovanje publike u studiju nakon što mi se nitko nije okrenuo dalo mi je do znanja da je sve u redu. Svi oko mene bili su u nevjerici, ljuti, tužni ili isfrustrirani, ali ja sam u početku sve posložio u glavi kako treba tako da nije bilo obeshrabrenja i razočaranja.

Jeste li pratili novu sezonu "Voicea"? Tko je na vas ostavio najbolji dojam?

Naravno, veliki sam fan "The Voicea" tako da sam pratio svaku emisiju. Martin je pobijedio potpuno zasluženo, iznimno je karizmatičan, ali vjerujem da će i mnogi drugi uspjeti svojim radom pronaći mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Ako nekog trebam istaknuti, to bi bila Laura iz Vanninog tima.

Lani ste postali otac treći put, nakon dva sina dobili ste i kćer Rebeku. Je li Rebeka odmah postala mezimica obitelji, jesu li braća ljubomorna na nju?

Braća ju vole najviše na svijetu, znali su da im stiže seka i jako su se radovali, a ni danas nema niti trunke ljubomore. Dapače, kad god mogu, igraju se svi troje zajedno. Mogu reći da je mezimica i to ne samo unutar uže obitelji.

Jesu li sinovi naslijedili glazbeni talent? Imaju li oni dara za glazbu i vole li tatine pjesme?

Već sada mogu primijetiti na dečkima (5 i 3,5 god) da imaju sluha i da jako vole pjevati, što me baš veseli. Brzo uče, u vrtiću puno pjevaju, tako da je kod nas svaki dan raspjevano. Vole moje pjesme, znaju i neke od mojih kolega, ali najčešće pjevaju dječje pjesmice.

Kakav ste inače otac, jeste li popustljivi prema djeci?

Svatko tko me zna, zna da sam tip za djecu, volim se s njima družiti, igrati i zabavljati ih, ali i supruga i ja se trudimo odgajati svoju djecu uz stegu i naravno obilje ljubavi. Pretjerana popustljivost je na prvu lakša, ali mislim da su uz ovaj teži put plodovi slađi.

Iz Podravine ste se preselili u Hercegovinu odakle vam je supruga. Jeste li odmah donijeli tu odluku, kako ste se snašli?

Pa zapravo smo se prilično lako dogovorili da ćemo živjeti u Hercegovini i ni dana nisam požalio. Priroda mog posla je takva da sam posvuda pa Zagreb nije bio nužan izbor, ali prvenstveno zbog djece htjeli smo živjeti u manjoj sredini. Budući da je supruga već tada imala već uhodan posao, odluka je pala na Hercegovinu.

Koji su vam još planovi za ovu godinu i gdje ćemo vas uskoro moći vidjeti na koncertima?

Planovi su tu da se izjalove, ali ako ovaj put sve bude kako treba, ove godine trebao bih predstaviti još dva singla. Posebno se veselim sljedećem jer će biti prvi za koji potpisujem i glazbu i tekst. Sve informacije o koncertima najbolje je pratiti na mojim društvenim mrežama, a volio bih godinu završiti solističkim koncertom u zagrebačkoj dvorani koja najviše pristaje uz moj stil.

