Aleksandar Stanković najavio novog gosta: 'On prodaje najviše knjiga'

Urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković (53) objavio je na Facebook profilu kako je novi gost njegove emisije pisac Kristian Novak (44). - U zadnjih 6 mjeseci on prodaje najviše knjiga. Gost Nu2 je pisac Kristian Novak - napisano je iznad fotografije.

Kristian Novak suvremeni je hrvatski pisac. Široko priznanje stekao je svojim oštrim i dubokim prikazima društvenih tema. Nakon završetka studija kroatistike i filozofije, Novak je literarnim radom brzo privukao pažnju kritike i čitatelja. Uz to što je autor višestruko nagrađivanih romana, njegova djela tematiziraju kompleksnost ljudskih odnosa i identiteta u suvremenom svijetu. Romanima poput "Črna mati zemla" i "Ciganin, ali najljepši", dokazao je sposobnost prenošenja snažnih emotivnih priča koje se ne boje dotaknuti i najosjetljivijih društvenih pitanja.

Podsjetimo, Stanković se u nedavnom obraćanju povodom promocije svoje nove knjige "Depra" otvorio o privatnom životu te vlastitoj borbi s bolešću 21. stoljeća. HRT-ovac je odlučio javno podijeliti svoje iskustvo kako bi pridonio destigmatizaciji oboljelih od depresije.

- Mi u hrvatskom jeziku imamo problem, ne razlikujemo loše raspoloženje od kliničke depresije koja je ozbiljna bolest. Možete biti loše raspoloženi, ali to je nešto što brzo prođe, za razliku od kliničke depresije, koja se ne manifestira samo lošim raspoloženjem. Problem je što ljudi ne razlikuju jedno od drugog. Ljudima obično preporuče da izađu, da prošetaju, da budu na svježem zraku, ali to ne pomaže. Recimo, u trenucima kad sam bio ozbiljno bolestan, nisam se mogao baviti sportom. 2010. sam dobio nagradu za novinara godine Hrvatskog novinarskog društva i cijelu tu noć nisam spavao, to mi se nikad prije nije dogodilo - progovara o ovom izuzetno ozbiljnom problemu Stanković.

Prvi ozbiljni simptomi koji su aktivirali alarm za uzbunu pojavili su se na obiteljskom izletu: - Prvo su mi se počele tresti ruke i noge, potom mi se, za jedno-dva tri sata, dogodio osjećaj tako jake nervoze da bih najradije iskočio iz svog tijela, iz svoje kože... Ali, ne možeš pobjeći od sebe! Ni treću noć nisam spavao, sljedeći dan su se pojavila još dva simptoma, a najgori mi je bio nedostatak koncentracije... Bilo je to kao teško pijanstvo, ali bez padanja. Nisam mogao dulje od minute razgovarati s drugom osobom i vidio sam da me to ograničava u komunikaciji s okolinom.

Uslijedila je večera i dogodilo mi se nešto što mi se nikad nije dogodilo: došao sam gladan, bio je švedski stol, napravio sam korak i nastao je potpuni izostanak teka, kao da se spustila zavjesa. To mi se sve dogodilo u dva dana, potpuna promjena ličnosti... Četvrtu noć popio sam neke anksiolitike ne bih li spavao i malo sam možda odspavao, sat ili dva... Sutradan sam rekao supruzi da moram potražiti pomoć - povjerio se HRT-ov urednik i voditelj te napomenuo da mu je upravo pisanje knjige pomoglo u lakšem nošenju s depresijom.

