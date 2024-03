Domaći glazbenik posvetio novu pjesmu kćeri Emi: 'Mislim da ne postoji veća emocija od toga'

Alen Slavica, karlovački pjevač koji živi i radi u Los Angelesu, nedavno je predstavio svoju novu pjesmu. Nakon pjesama posvećenih ocu, Arsenu Dediću i Karlovcu, napisao je pjesmu "Ema", koju je posvetio svojoj 12-godišnjoj kćeri Emi, koju je dobio u braku sa suprugom Sandrom, kćeri velikog Arsena Dedića. Na pjesmi gostuje i klavijaturist Steve Maggiora, koji je snimao s mnogim poznatim glazbenicima, a trenutačno svira s grupom Toto.

Rekli ste da posljednjih godina radite "adresirane pjesme". Posljednja u nizu je "Ema", koju ste posvetili kćeri. Kako je nastala ta pjesma?

Ne razmišljam unaprijed kad pišem pjesmu. Dogodi se spontano. Mislim da ne postoji veća emocija od toga da pjevate o kćeri. Volim tu iskrenost. Kao i ranije posveta ocu ili Arsenu.

Kako je Ema reagirala na pjesmu, je li joj se svidjela?

Sviđa joj se pjesma, iako ona na svojoj listi sluša sasvim nešto drugo. Nisam siguran da zna bilo kojeg pjevača s naših prostora ha ha... Ne namećem joj ništa, vrlo je samostalna.

Rekli ste da Emu zanima ples, kako joj ide s tim i ima li šanse da i ona zapjeva?

Ema pleše već sedam godina. Od hip hopa i jazza do baleta. Ide na natjecanja i puna joj je soba pehara i medalja. Kad joj spomenem Michaela Jacksona, kaže da je super, ali da radi vrlo lagane elemente u usporedbi s ovima danas. Muzikalna je i super pjeva. Ima i lijepu prirodnu boju i vibrato glasa, ali ples je prevagnuo.

U pjesmi gostuje Steve Maggiora, koji već četiri godine svira s grupom Toto. Kako ste došli do njega i dogovorili suradnju s njim? Jeste li skupa radili na pjesmi ili je on sam snimio svoju dionicu?

Oduvijek volim bend Toto i htio sam da mi netko tog kalibra svira na pjesmi. Kontaktirao sam ga i vrlo je rado prihvatio suradnju. Inače, on dosta snima s raznim bendovima i pjevačima. Među ostalim snimao je i s Ringom Starrom iz Beatlesa. Takvim glazbenicima date otvorene ruke i potpunu slobodu. Dovoljne su smjernice i dobra baza matrice koju je Imran Duraj odlično složio. On je mladi glazbenik koji živi u Rijeci. Odsvirao je bas, gitare, a Steve se prilagodio i dao svoj minimum, kako bi Arsen rekao, ha ha. Tu je i Dado Marinković iz Parnog valjka na bubnju... Malo sam ga, naravno, usmjerio u cijelu priču, kako bi znao o čemu pjevam. Ovo mu je vjerojatno prvi put da snima nešto a da nije na engleskom jeziku. Drugi je to svijet. On meni zahvaljuje što sam ga kontaktirao i zadovoljstvo mu je snimati, naravno, ako se vidi u pjesmi... Zanimljiv je podatak da je snimao na klaviru Stanway, a takvih klavira možda ima desetak u cijeloj Hrvatskoj, i to u kazalištima. Čast je imati takvog svirača pa vjerujem da ćemo surađivati ponovno.

Nakon suradnje s Bishwom Nepalijem, ovo vam je druga inozemna suradnja posljednjih godina. Imate li u planu još neku suradnju ili možda ideju s kim biste voljeli surađivati?

Kako se to kod mene dogodi spontano, moguće je da se dogodi još neka suradnja. Više volim instrumentaliste nego pjevače. S pjevačem morate baš kliknuti, ne ide to nasilu. Bishwu sam vidio u dokumentarnom filmu "Death Zone" o planini Everest. To je državni projekt Tibeta u kojem je korišten njegov glas. On pjeva nezamislivo dobro. To je urođeno. Takvi dueti su rijetki ili čak nemogući. No trajalo je dulje jer smo snimali tijekom pandemije COVID-19.

Pjesma koja vam je obilježila karijeru je "Dao sam ti dušu", koja se pjevala u raznim prigodama, a posljednjih godina čujemo je često i na utakmicama Hajduka. Kako gledate na to?

Torcida kao najstarija skupina navijača odabere svojih 5,6, pjesama. Pjevaju i kad gube i kad dobivaju. Često me zovu iz raznih kafića nakon utakmice. Naravno da mi je drago i zadovoljstvo da se pjeva. Iskrenu emociju inače u glazbi će uvijek prepoznati ljudi. Dao sam ti dušu je fenomen, što reći...

Kako izgleda danas život u Los Angelesu? Nedavno ste imali i katastrofalnu poplavu, kako je to izgledalo?

Los Angeles je sve veća džungla. Tu sada živi preko 10 milijuna ljudi. Živite u svom kvartu kao u Zagrebu. Nemate potrebe ici u Dubravu ako ste na Britancu.. haha… Grad je prilično skup. Zadnjih godina ima veliki broj beskućnika. To je velik problem. Grad nije predviđen za puno kiše koju smo imali. Ne samo grad , nego Kalifornija kao state,… Nikada ovoliko kiše nije bilo, i naravno da pojedini dijelovi grada poplave. Kako grad, tako i brdovita naselja okolice i sire.

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Uvijek se igram oko klavira i gitare. Pišem ponekad i za druge. Čitam, Odigram tenis vikendom, Ne gledam vijesti, pa je kod mene uglavnom Netflix il Amazon. Velik sam filmofil, a ima jedna mala trgovina i restoran,, Aroma,, nedaleko od mog kvarta. Ponekad se tu nađem s par dobrih frendova.

Dolazite li ovog ljeta ponovno u Hrvatsku? Planirate li nove koncerte?

Ljeti sam naravno u Hrvatskoj. Uvijek ljeti odradim nekoliko koncerata. A nema ništa bolje, nego kad vas probudi pijetao moje strine, ili cvrčak u selu Slavice… Naravno, vidimo se i u lipom Šibeniku…

