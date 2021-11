Ako Hasanbegović želi pravo “na svoju koronu”, dajmo mu ga, ali kod kuće

Jedno pitanje ovih je dana do srži ogolilo situaciju u kojoj se nalazimo. Ako saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović želi pravo na svoju koronu, kakva prava imaju ostali koji tu koronu ne žele? Mogu li ta dva prava nekako koegzistirati i tko je zapravo u pravu? Imam li ja, recimo, pravo na svoj koncert s punom dvoranom cijepljenih? Ili prevedeno, moramo li mi cijepljeni neznalice biti taoci Hasanbegovića? Namjerno ne kažem “necijepljenih”, jer možemo uzeti u obzir subjektivne strahove, inat, neznanje, a bome i indolentnost na koje netko ima pravo, dok svojim pravom ne ugrožava iduće na redu za respirator. Ali zato je tu sustav da to riješi.

Ozbiljan saborski zastupnik u javnom govoru ipak ima više obaveza i dužnosti od neukog puka, a u te dužnosti ne bi trebalo spadati namjerno zaoštravanje situacije – poput Buljeva u Sinju za vrijeme Alke – s izglednim povećanjem broja zaraženih do kojeg ovakvi igrokazi saborskih zastupnika mogu dovesti. Jedno je loviti političke bodove populističkim izjavama poput “prava na svoju koronu”, a sasvim drugo kad to pravo na koronu ugrožava one koji koronu ne žele u blizini.

Možda ne trebamo biti prepametni, nego pogledati kako je situacija riješena u svijetu. Za pretpostaviti je da bismo svi mi cijepljeni i čipirani htjeli normalno, koliko je to moguće u nenormalnim okolnostima, provesti zimu bez lockdowna, bez punjenja intenzivne njege i po potrebi otići k liječniku jer nas boli noga. To se već sad ne može tako lako zbog ovih koje “boli briga” i koji imaju pravo na svoju koronu. Ne trebamo ni razglabati o tome tko je tu načelno u pravu. Nije bitno što misli Hasanbegović, pogotovo kad lupa ovakve rečenice, nije bitno ni što misle “vakseri”, bitno je ono što postaje nova normalnost, sviđalo se to nama ili ne.

Ne računajući moguću krizu zdravstvenog sustava i mentalnog sustava iznerviranog građanstva, znanstvene spoznaje jasno potvrđuju da cjepivo štiti bolje od necijepljenja, a nova životna norma u normalnim zemljama pokazuje da se prema onima koji žele svoju koronu odnose daleko oštrije nego kod nas. Rješenje je vrlo jednostavno: kolegica koja se vratila iz Beča prije dva mjeseca na licu mjesta je provjerila da kod njih negativni PCR test nije vrijedio kao kod nas 48, nego samo 24 sata. Već tada nije mogla ući u podzemnu željeznicu, taksi, pogledati izložbu u Albertini, večerati u restoranu – gdje su im rekli da im mogu pripremiti obrok za ponijeti – ni uživati u bečkom vikendu.

Danas su tamo još jače mjere za sve koji žele imati svoju koronu. S Kurzom nekad kod njih, ili bez njega kod nas, jasno je da oštre mjere za sve koji žele koronu mogu djelatno doprinijeti da ju i prožive, ali u vlastitim stanovima. Iz kojih u Austriji ne mogu izaći bez valjanog razloga, a i tada ograničeno. Ne govorimo o odlasku na posao ili koncert, to je necijepljenima tamo prekriženo. Na taj način nečiji privatni prostor za “imanje korone” doista postaje moguć, dok ovi drugi koji žele ići na koncerte, u kazališta, na izložbe, u restorane ili bezbrižno lokati kave u kafićima dobivaju svoj javni prostor koji više nije talac ovih necijepljenih.

Ukratko, ako Zlatko Hasanbegović želi imati pravo “na svoju koronu”, to mu treba i omogućiti, ali kod kuće. Ovih smo dana čitali o otvorenom Interliberu i “oštrim mjerama” pri ulazu. Pa to više nisu oštre, nego uobičajene mjere u većini svijeta. U SAD na koncerte, u kazališta i utakmice još od ljeta mogu ući samo cijepljeni s dvije doze, nikakvih drugih potvrda i testova tamo nema. I na nedavnom jazz-festivalu u Zagrebu publika je u Lisinskome držala maske na licima, iako to prve večeri (još) nije bilo obavezno. Ali su se zato već iduće večeri na koncertu Kurta Ellinga u velikom Lisinskom ispred mene našle dvije djevojke koje nisu nosile maske i ležerno uživale u koncertu, dok smo mi ostali na sjedalima do njihovih proveli koncert u strahu od “njihove korone”. U Austriji bi za tu svoju slobodu platile ozbiljnu novčanu kaznu. Pouka? Samo oštrije mjere ili novčane kazne mogu pomoći, sve ostalo bilo bi mahanje neuvjerljivog Kurza, za razliku od onog austrijskog.