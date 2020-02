Abba je poput švedskog Volvoa, neuništiva je i uvijek se vraća

Svi oni koji su posljednjih godina hodočastili na mjuzikl "Mamma Mia", krajem godine izgleda da će dobiti priliku čuti nove pjesme svog omiljenog benda Abba prvi puta nakon skoro 40 godina, kako je to neki dan službeno najavio Benny Andersson, pa je i taj misterij okupljanja Abbe, čini se, riješen. Jer, radi se o "virusu" jačem i od koronavirusa, samo dobrom, čija epidemija ne prestaje.

Iako su bili čist i uredan pop proizvod sedamdesetih godina, tada često omalovažvan zbog ideološke benignosti i slatkorječivosti, povijest pop glazbe dala je Abbai zasluženo mjesto. Čak su i 2010. uvedeni u američku "Rock and Roll kuću slavnih" (Rock and Roll Hall of Fame). Iza sebe su ostavili rekorde prodaje albuma, ulaznica za koncerte i dostignute razine popularnosti. Ono što je tih godina, pa i glazba Abbe, smatrano za "zabavnjak", s vremenom je postalo cijenjeno kao rijedak primjer komercijalne glazbe koja je imala glavu i rep, te bila profesionalno snimljena, izvedena i sastavljena.

U retrospektivi se pokazalo, mimo milijuna prodanih ploča i histerije koja je za njima vladala, da je Abba iza sebe ostavila itekako trajan repertoar hitova čija je melodijska instantnost kasnije postala ideja vodilja mnogima. Umivena višeglasnost, pamtljive pjesme i ugodna vanjština četvorke obučene u kič-svjetlucava odjela s velikim kragnama i visokim potpeticama, kao znakovi vremena preživjeli su sve do danas.

Dapače, neck od najvećih rekorda koje je ABBA postigla došli su tek kasnije. Primjerice, 2008.glazba iz filma "Mamma Mia" popela s na prvo mjesto američke ljestvice najprodavanijih albuma, dok je za vrijeme aktivne karijere najviša pozicija koju su dostigli bila broj 14. I nakon prestanka nisu ih zaboravili; mjuzikl "Mamma Mia" postavljen je 1999, prvi film snimljen 2008. (bio je to film s najvećom zaradom u Velikoj Britaniji te godine), a nastavak "Mamma Mia! Here We Go Again" izašao je 2018.

Kao švedski izvozni proizvod Abba je od pobjede na Euroviziji 1974. s hitom "Watterloo" ostala najuspješnija grupa koja se ikada pojavila na tom natjecanju. Dapače, na slavlju 50. obljetnice Eurovizijskog natjecanja 2005. "Waterloo" je izabran za najbolju pjesmu svih Eurosongova. Koliko su daleko stigli nakon natjecanja govori i podatak da je Abba od 1974. do 1982. postala jedan od najuspješnijih izvođača na svijetu svih vremena.

Dakako, s pjesmama na engleskom jeziku, zbog čega su postala (i ostala) prva grupa iz neke zemlje drugačijeg govornog područja koja je redovito postizala najveće uspjehe na teritorijima engleskog jezika, od Velike Britanije do SAD i Australije. Nakon raspada 1982. pjesme su im obrađivali mnogi, od rocka do popa, potvrđujući koji puta i prikrivene utjecaje Abbe na razne žanrove. Evan Dando iz Lemonheadsa, Sinead O'Connor, Madness, Culture Club, The Corrs bili su neki od njih, electro-pop dvojac Erasure snimili su nekoliko pjesama za CD "Abba-esque", dok su U2 1992. na svom koncertu u Stockholmu pozvali muški dio Abbe na pozornicu i zajedno izveli "Dancing Queen".

Upravo ta dvojica, Björn Ulvaeus, Benny Andersson bill su synonym pedantne skandinavske produkcije, pa su u njihovom Polar tonskom studio u Stockholmu svoj zadnji album 1979. snimili i Led Zeppelin. Efektno ime grupe bilo je akronim početnih slova četvorke (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad), pri čemu su svo četvoro napravili predložak mnogim kasnijim bendovima u muško-ženskim formacijama. No, niti jedan od njih nije napravio ono što i Abba; prodali su više od 350 milijuna albuma po čemu se jedno od najuspješnijih imena svih vremena, a u Velikoj Britaniji imali su za redom osam albuma na prvom mjestu top-ljestvice.

Budući im je karijera puna hitova koje i danas stalno slušate, nije čudno da je samo njihova kompilacija "Abba Gold: Gretest Hits" iz 1992. prodana u više od 30 milijuna primjeraka, od čega pet i pol milijuna u Velikoj Britaniji, zbog čega je drugi najprodavaniji album svih vremena u Britaniji, odmah iza "Greatest Hits" grupe Queen. Drugim riječima, Abba je nešto poput švedskog Volvoa, neuništiva, izdržljiva i vraća se kamo god ju poslali, pa i nakon skoro 40 godina.