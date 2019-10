15 godina brenda BiteMyStyle, šarenih kreacija koje obožavaju slavne Hrvatice

Poznato ime domaće modne scene, Zoran Aragović ove godine obilježava 15 godina rada. Već sedam godina zaredom svjedočimo njegovim kreacijama na BipaFASHION.HR-u, a prije modnog događaja sezone osvrnuo se na svoj put u svijetu dizajna i otkrio kako je mladić iz Virovitice koji je odustao od studija prava uspješno lansirao karijeru dizajnera i javlja li se zavist u svijetu kreativnosti. Često surađuje s Mineom, Ellom Dvornik, Ines Preindl i brojnim domaćim zvijezdama.

Pred vama je još jedan Bipa FASHION.HR. Kako je došlo do te suradnje i što vas drži sve ove godine.

Naša suradnja traje od 2013. godine, točnije ovo će mi biti 17. revija koju predstavljam u sklopu Bipa FASHION.HR-a, što dovoljno govori koliko sam zadovoljan cijelim timom koji stoji iza FASHION.HR-a. Zahvalan sam što su mi pružili priliku i drago mi je da ovako lijepo i profesionalno surađujemo na obostrano zadovoljstvo. I ove sezone pripremamo vrlo zanimljivu prezentaciju kolekcije u suradnji s Philipsom tako da se veselim danima koji su pred nama i druženjima na pisti Bipa FASHION.HR-a. Jer, osim što prikazujemo svoje nove kolekcije, to je i savršena prilika za druženje s kolegama i medijima.

Foto: Promo

Ove godine obilježavate 15 godina rada. Kako ste razvili danas jedan od najupečatljivijih hrvatskih modnih brendova BiteMyStyle.

Uz podršku dragih ljudi, uz kontinuirani i predani rad, uz uspješne suradnje s medijima i mojim ambasadoricama, uz konstantno ulaganja u posao i usavršavanje. Sve su to dijelovi slagalice koji čine moju modnu priču toliko uspješnom i na koju sam ponosan.

Vi ste prvo pokušali studirati pravo, ali onda vas je srce odvelo na Modno učilište. Kako su izgledali studentski dani? Tko je na vas najviše utjecao?

Kratko sam studirao pravo misleći kako će moda biti samo hobi. Na poticaj i nagovor obitelji i prijatelja odlučio sam se profesionalno posvetiti modi. Upisao sam u Zagrebu Učilište Profokus i tu stekao potrebno obrazovanje. Još tijekom studiranja kupio sam i svoju prvu šivaću mašinu i tada je i nastao brend BiteMyStyle, koji evo ove godine slavi svojih 15 godina.

Istaknuli ste jednom prilikom da je za vaš modni start zaslužna upravo vaša majka. Što ona danas kaže i dijeli li i dalje savjete?

Da, ona je od početka moja velika podrška i nije me ni u jednom trenutku ograničavala u tome da se izrazim onako kako sam htio, što mi je u početku bilo vrlo važno jer ljudi modu često percipiraju kao nešto neozbiljno, odnosno nešto što možeš raditi usputno. Mama se danas brine o onom papirnatom dijelu posla koji ja ne volim, a ja joj kao zahvalu dizajniram najšarenije tunike koje rado nosi.

Svaki je početak težak. Što je bilo najteže za vas kad ste započinjali?

Na početku je bilo najteže to što nisam imao financijsko zaleđe tako da bih, sve što bih zaradio, odmah ulagao u nove kvalitetnije tkanine, konce i ostali pribor koji mi je bio nužan u procesu izrade odjeće. Naravno, bilo je bitno i upoznati se s ljudima iz medija i struke s obzirom na to da mi je sve to bilo novo. Za početak je nužno steći dobra poslovna poznanstva.

Biste li nešto mijenjali u razvoju svoje karijere?

Možda bih se na neke stvari odvažio puno prije, no svaki je početak dosta težak. Ima nesigurnosti i neiskustva, no BiteMyStyle brend od početka gradim polaganim i sigurnim koracima.



Foto: Promo

Gdje vidite BiteMyStyle za pet godina?

Planiram povećati proizvodni kapacitet, pronaći adekvatan poslovni prostor i intenzivnije se posvetiti online prodaji i, naravno, graditi brend da bude još kvalitetniji i bolji. Ali i okušati se na nekom od modnih sajmova i pokušati i izvan Hrvatske plasirati odjeću. Nedavno sam završio projekt koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj pa tako planiram i dalje aplicirati za poticaje na razini države i EU.

Je li istina da ima puno zavisti u svijetu mode? Jeste li se susreli s tom pojavom?

Svijet mode u kojem egzistiraju kreativci i ljudi s dosta naglašenim egom često se može gledati kroz prizmu ljubomore i zavisti, no moram priznati da nisam susreo ljude ili bio u situacijama gdje je to bilo vrlo vidljivo. Naravno da sam s nekima od kolega i privatno dobar, neke vidim samo tijekom revija, no vrlo rado sa svakim popričam i prokomentiram.

Surađivali ste i surađujete s mnogim poznatim imenima, od Ines Preindl do Elle Dvornik i Lane Klingor, Minee... Zanima nas koja je vaša suradnja iz snova?

Volim takve suradnje jer su vrlo kreativne i dopuštaju mi maksimalnu kreativnost s obzirom na to da se uglavnom radi o dizajniranju scenske odjeće, a u tome stvarno uživam. Suradnja iz snova ona je kad se dogodi onaj čarobni kreativni klik jer je tada i rezultat najbolji. Lijepo je kad se iz poslovne suradnje rodi i prijateljstvo pa tako mogu reći da sam s velikom većinom njih dobar i privatno.

U 15 godina sigurno je bio i neki događaj koji posebno pamtite...

Anegdota je puno jer, koliko god da se pripremite, uvijek se nešto nepredvidivo dogodi, najčešće to bude na snimanju videospotova ili na modnim revijama - to su situacije koje se poslije prepričavaju danima i kojih se rado svaki put prisjetimo. Možda bih izdvojio snimanje spota za jednu slovensku pjevačicu kada smo dva dana snimali u napuštenom dvorcu usred zime. Bilo je stvarno svega, korzet napravljen od tipki s tipkovnice nalijepljen na gola prsa pjevačice, pa od toga da je visjela naglavačke s balkona privezana samo plahtom za noge, kupanja u ledenoj vodi u kadi, uspjeli smo čak isključiti struju u dijelu dvorca, a imali smo i posjet policije usred noći...

Što vas najviše inspirira?

Nema pravila, imam gomilu fotografija u mobitelu jer fotografiram i snimim sve što mi se u nekom trenutku čini zanimljivo. Arhitektura, neobične kombinacije boja u prirodi ili zanimljivi prolaznici na ulici mogu biti savršena inspiracija za neku od budućih modnih priča.

Što napravite kad shvatite da vam se kreacija ne sviđa, da „to nije to"?

U takvim situacijama kreacije stavim na „hlađenje" na neko vrijeme pa im se vratim i pokušam redizajnirati da budem na kraju zadovoljan u potpunosti. Ponekad mi se dogodi da mi neka kreacija nije favorit pa se pokaže kao najprodavaniji komad.

Tko je vaš najveći kritičar i kome prvom trčite po savjet?

Moji bližnji su mi nekako najiskreniji kritičari i rado poslušam njihove komentare, no na kraju ipak odlučim po svome i tu sam dosta tvrdoglav. Volim komunicirati sa svojim klijenticama i pitati ih za mišljenje pa tako i kritiku jer mi je u interesu zadovoljiti njihove želje i „zahtjeve".

Kako se nosite s lošim kritikama?

Nikome nije lijepo čuti lošu kritiku, no kada je ona od stručne osobe i kada je konstruktivna, bila ona pozitivna ili negativna, može biti dobar poticaj i smjerokaz za daljnji rad.

Što izbjegavate u svojim kreacijama?

Primarno mi je da su kreacije nosive i kvalitetne. Izbjegavam tkanine koje nisu jednostavne za održavanje, krojeve koji nisu funkcionalni u svakodnevnom životu i bijelu boju (haha). Trash je pitanje dobrog ukusa i mjere. Ne mora nešto što je pretjerano ili kičasto nužno biti trash, jer takav epitet može zaslužiti i dizajn minimalističkog pristupa. Kod mene ne vrijedi „manje je više" i baš zbog toga, kada dizajniram odjeću, trebam paziti da to moje „šarenilo" bude u balansu i da to, ako i pretjeram u nečemu, ne ispadne neukusno.

Foto: Promo

Koje je trendove danas teško shvatiti?

Trendovi se danas toliko brzo mijenjaju da možda čak možemo govoriti da ih u modi i nema. Godišnje brendovi lansiraju nekoliko kolekcija ve kako bi zadovoljili svoju publiku i kupce koji konstantno traže novitete. Zanimljivo mi je kako se trenutačno preferira moda koja je bila dominantna u mojim srednjoškolskim danima pa se sa smiješkom prisjetim tadašnjih trendova i onoga što je u to vrijeme bilo moderno.

Vaše revije otišle su i izvan granica Hrvatske. Gdje je to bilo i kojom prilikom?

Bilo je nekoliko gostovanja na tjednima mode i izvan granica lijepe naše, no zasad se nisam ozbiljnije posvetio plasmanu i prezentaciji na svjetskom tržištu, no nadam se da će se i to u bliskoj budućnosti promijeniti. Kolekcije sam prikazao u Londonu, Budimpešti, Sloveniji, Srbiji.

Koje modne brendove u usponu pratite i kakve su prilike na tržištu za njihovu afirmaciju?

Tržište pruža svakom priliku i treba je svakako pametno iskoristiti. Brendovi u usponu trebaju inzistirati na originalnosti i kvaliteti. S obzirom na to da je naše tržište vrlo malo, potrebno je svakako uložiti još veći trud kako bi se nametnuli modnoj publici. Pratim rad mladih kolega i rado se odazovem na njihove revije da ih podržim.

Kako glasi vaš recept za uspjeh?

Neoriginalan sam kada kažem da su to red, rad i disciplina, ali zaista je tako. Konstantno raditi na izgradnji brenda i biti sve bolji i bolji, uvijek iznova. Pratiti što se događa na svjetskim pistama, ali što je još važnije, biti autentičan i originalan.*