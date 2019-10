Danijela Dvornik iznenadila obožavatelje! U 53. godini napravila veliku promjenu

Dame i gospodo predstavljam vam kapetanicu Hrvatske reprezentacije u branju Maslina na 3 svjetskom prvenstvu u branju maslina ili jednostavno rečeno, Olimpijskim igrama. Let's the games begin! #olivepicking #3worldchampionshipinolivepicking #postirabrac #worldchampionshipinolivepicking

A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Oct 10, 2019 at 10:09am PDT