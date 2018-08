'Thompson namjerno čini štetu Hrvatskoj. Jadno je kako zarađuje na mladima'

S Ivanom Jakovčićem, zastupnikom u Europskom parlamentu i počasnim predsjednikom IDS-a, razgovarali smo o političkim, ali i tipično ljetnim temama. Od političkih, dotičemo se i europskih i hrvatskih tema, a od ljetnih – turizma i vrta.

Na ljetnom ste odmoru, kao i svi europarlamentarci, no čim EP nastavi s radom krajem kolovoza vjerojatno će svi do proljeća iduće godine imati samo jednu stvar na pameti: pripreme za nove europske izbore u svibnju. Koji su vaši planovi i planovi IDS-a i Amsterdamske koalicije?

IDS je odlučio da ja opet budem kandidat na europskim izborima i, naravno, za mene je to i čast i obveza. Mislim da sam pošteno odradio ovaj mandat i da sam pokazao kako i netko iz male zemlje i male stranke može biti uspješan i zapažen. Naravno, pitanje koalicije je nešto drugo. Takozvana Amsterdamska koalicija odlična je ideja i sjajna prilika za potvrđivanje snage liberalno-demokratske Hrvatske, ali ona se tek treba materijalizirati u programskom i političkom dogovoru.

Nadate se još jednom mandatu, no što ako netko drugi s liste Amsterdamske koalicije osvoji više preferencijalnih glasova? Primjerice Anka Mrak-Taritaš (GLAS), koja je na ranijim izborima pokazala da zna privući preferencijalne glasove.

Anka je prema svim istraživanjima najpopularnija osoba naše koalicije i to je nesporno. Ali Ankin uspjeh je i naš zajednički uspjeh. Meni je bitno da dobijemo dva mandata i to je realno. Mogući treći mandat moguće je dobiti samo ako budemo imali sreću, ali to je jako, jako neizvjesno. Ako ja ne prođem u Europski parlament, nema nikakve tuge. Naime, sve sam svoje snove u politici ostvario, i više nego što sam mislio. Još sam 2000. godine u intervjuu Playboyu kao euroministar rekao da želim karijeru završiti kao europarlamentarac! I to sam ostvario. Dakle, malo je toga preostalo...

Takav scenarij, u kojem bi umjesto vas u EP ušla Anka Mrak-Taritaš, ne bi poremetio odnose u Amsterdamskoj koaliciji?

Apsolutno ne!

Gledajući na svoj rad u EP-u, na što ste najponosniji, a za čime najviše žalite?

Odradio sam “šljakerski” mandat. I dalje sam najproduktivniji zastupnik od nas ukupno 751. Međutim, kvantiteta rada samo je dio posla, to je dio osobnog stila življenja jer stalno radim, nemam mira. No važnija je, naravno, kvaliteta i to želim istaknuti u pet bitnih činjenica. Prvo, u mnogobrojnim istupima stajao sam čvrsto na strani zaštite ljudskih prava: od prava jezičnih manjina, LGBT zajednice, do ženskih prava kroz govore o Istanbulskoj konvenciji. Drugo, kad je riječ o Balkanu, jasno sam podržavao zemlje zapadnog Balkana u njihovoj želji za ulaskom u EU, ali upozoravao i na probleme. Ističem kako sam pitanje genocida u Srebrenici stavio na dnevni red Europskog parlamenta, premda je bilo i onih koji su bili protiv toga.

Treće, u slučaju teran izlobirao sam pobjedu protiv slovenske nerazumne politike, ali i uspješno odradio važne odluke koje je Europska komisija donijela u vezi s nastavkom gradnje Istarskog ipsilona i Uljanika. Četvrto, na moju se inicijativu na plenarnoj sjednici EP-a raspravljalo i o gužvama na granici, potrebi ulaska Hrvatske u Schengen, stanju u europskoj brodograđevnoj industriji, u vezi s čim sam dobio podršku svih koji su istupali. Potaknuo sam raspravu o zabrani korištenja nacističkih i sličnih simbola propalih režima. Peto, smatram bitnom inicijativu, koja se i dalje “kuha”, o osnivanju europske Agencije za turizam. Možda je, ipak, najvažnija inicijativa za konkurentniju europsku poljoprivredu na svjetskom nivou, koristeći prednosti i sinergiju europske zemljopisne zaštite proizvoda u smjeru organske proizvodnje. To je odlično primljeno i na to sam posebno ponosan.

Pokušavate biti angažirani oko teme brodogradnje, posebice spašavanja Uljanika. Što mislite, kako će se to rasplesti?

Naravno da želim opstanak Uljanika na novim osnovama. Ali Uljanik neće spasiti strateški partner, pa bio to i gospodin Končar, jer europska brodogradnja treba stratešku pomoć Europske komisije i nacionalnih vlada. To je u raspravi, koju sam inicirao u Europskom parlamentu, bilo potpuno jasno. Neovisno o državi ili stranci kojoj je govornik pripadao, svi smo se složili. Uljanik nije pitanje Končara, Pule ili Hrvatske. Uljanik je pitanje opstanka europske brodogradnje! Ili ćemo sve proizvoditi u Aziji!

Postoji li mogućnost sukoba interesa ako ste, kao zastupnik u Europskom parlamentu, radili i za Danka Končara, potencijalnog strateškog partnera Uljanika, kao član Nadzornog odbora njegove tvrtke Afarak Group? Vidimo da ste prošli tjedan dali ostavku na tu dužnost. Zbog čega?

Naravno da nema nikakvog sukoba interesa u mom angažmanu u Afaraku. Povukao sam se jer se želim posvetiti izbornoj kampanji koja uskoro počinje. Uz redovan rad u Parlamentu EU i vođenje izborne kampanje ne preostaje mi baš puno vremena. A i obaveze u vrtu nisu male.

Dugo ste u politici, imate iskustva, dajte nam svoju procjenu aktualne političke situacije. Koliko procjenjujete da će ova HDZ-ova Vlada trajati i kako bi HDZ mogao proći na sljedećim europskim izborima, a zatim i na predsjedničkim?

HDZ će vladati do kraja mandata jer se njihovim satelitima jednostavno ne ide na izbore. Znaju da bi nestali! HDZ će solidno proći na europskim izborima, ali i mi imamo odlične šanse ako brzo krenemo u ozbiljnu kampanju. Građani traže konsolidiranu građansku opciju koja jamči odgovornost. IDS je to odavno potvrdio uspješnim i odgovornim vođenjem Istre, GLAS ima dokazano odgovorne pojedince u svojim redovima, a Pametno ima odliku nove stranke, premda s manje iskustva, ali također s jakim osobama. To može biti zaista win-win-win kombinacija. I na predsjedničkim izborima HDZ bi mogao dobro proći.

Tko bi, po vama, bio najbolji protukandidat Kolindi Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima?

Netko iz HDZ-a, ha-ha. Ipak, da budemo ozbiljni: najbolji kandidat mogla bi biti osoba koju bi opozicija zajedno predložila. To nije nemoguće. Davno, tamo još devedesetih, predlagao sam tada akademika Ivana Supeka za zajedničkog kandidata. To je u javnosti bilo dobro prihvaćeno, ali politički egoizam pojedinaca odlučio je drugačije. Vidjet ćemo kako će biti ovaj put.

Kritizirali ste predsjednicu Grabar-Kitarović zbog inicijative Tri mora, ali čini se da ona doživljava svojih pet minuta globalne slave, što zbog svog navijanja u ložama i svlačionicama na Svjetskom nogometnom prvenstvu, što zbog Trumpa, koji je na summitu NATO-a napao njemačko-ruski projekt Sjeverni tok II, pokušavajući progurati više američkog plina kroz LNG terminale u Europu, što je kompatibilno s cijelim smislom inicijative Tri mora. Je li predsjednica ipak politički profitirala ovog ljeta kao nikad dosad?

Naravno da jest! Naime, liberalno-lijevi glasači nemaju favorita pa je gospođa Grabar-Kitarović jedina na sceni i to dobro koristi. To svatko vidi. I problem nije u njoj, nego u nama koji nemamo kandidata! Ipak, njena pozicija ne može biti ljubljenje Fifina pokala i grljenje svih i svakog. Volim raspuštenost i ludovanje, ali predsjednica Republike Hrvatske je predsjednica Republike Hrvatske. Oko LNG-a na Krku mogu samo dodati da je iz aviona bilo vidljivo kako se sve namješta Amerikancima. Nemam ništa protiv toga jer je to možda ipak strateški bitno, ali imam protiv LNG-a na Krku. Sada nam to ne treba. Ima dana...

Tko je danas uopće oporba u Hrvatskoj? Pitam zbog SDP-a.

SDP je u ozbiljnim problemima, ali oni nisu nepremostivi. Zoran Milanović ostavio je rasulo u državi i u SDP-u. To svatko objektivan vidi. Imali smo priliku voditi državu 10-15 godina, ali lijenčina Milanović sve je propustio. Omogućio je pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović jer je nazivao Josipovića “lignjom s Pantovčaka” i više vremena provodio u restoranu Tač nego na Markovu trgu. Pa kad te jedan Karamarko pobijedi i postavi jednog Oreškovića za premijera, a ti opet gubiš izbore, onda je sve jasno. Međutim, opozicija postoji i treba biti strpljiv. 1992. godine ušao sam u Hrvatski sabor i činilo se da je HDZ vječan. Osam godina poslije postao sam ministar.

Neki nagađaju o mogućem povratku Milanovića na političku scenu. A i Tomislav Karamarko nudi se kroz objave na Facebooku.

Oni su svoje rekli. Oni su prošlost. Prošlo svršeno vrijeme!

Svi analiziraju kakvo je ovo ljeto bilo za Hrvatsku, i državu i društvo općenito. Ljeto intenzivnih osjećaja: neopisive sreće zbog nogometnog uspjeha i tuge zbog smrti Olivera Dragojevića. Što smo novo naučili o sebi ovoga ljeta?

Da, zaista sve vrlo emotivno. Bojim se da nismo puno naučili. Svi smo navijali za repku jer volimo nogomet koji igraju, a ne njihov glazbeni ukus. Na kraju, sada ispada, prema nekim izjavama, kao da je to bitnije! Čudno i smiješno. A Oliverov odlazak... Fale riči.

A komentar na Thompsona, kroz čije nastupe su neki strani mediji ovoga ljeta portretirali Hrvatsku u ne baš sjajnom svjetlu, uz komentare da su si hrvatski nogometaši pozivanjem Thompsona na proslavu zabili autogol?

Thompson svjesno i namjerno čini golemu štetu Hrvatskoj. Jadno je da zarađuje lovu na mladima. Prije ili poslije, i on će se suočiti sa sudbinom koja će ga prokazati kao čovjeka koji, veličajući nacizam, fašizam i ustaštvo, ubija vjeru u dobro. Takav tip čovjeka je jad i bijeda za mene. Iskorištavati zlo da bi zarađivao potpuno je nekršćanski i nadam se da će se njemu to vratiti kao bumerang. Kao i svim nacistima.

Kako vi provodite ljeto? Vidimo na Twitteru da orete, čupate i sadite po vrtovima i oranicama...

Opet šljakam, ha-ha, mi seljaci ne znamo drugačije. Kad biste samo znali kako mi je sve odlično rodilo! Volim sijati ili saditi različite sorte od iste kulture, pa tako imam najrazličitije vrste tikvica, pomidora, češnjaka, luka, krumpira, čili paprika, malanzana, fažola, cikle i tako redom. Uljike su mi također u odličnom stanju i mogla bi biti ponovno odlična godina za maslinovo ulje. Lani sam bio među top 10 u Krasici, a to znači među najboljima na svijetu! Jako me to veseli.

Turistička sezona? Dobra, loša ili ista kao i uvijek? Koji su po vama najbolji i najlošiji trendovi koje vidite u turizmu na našoj obali općenito, ali i specifično u Istri?

Istri se turizam ne događa jer ga mi kreiramo. Kakav turizam želimo, odlučili smo prije petnaestak godina i on daje odlične rezultate. Kvaliteta je u stalnom porastu i to među velikim i malim poduzetnicima. Sinergija uzmorske i unutrašnjosti Istre je sjajna. Također i miks ponude od kulturnih, enogastro, sportskih i drugih sadržaja odlično upotpunjuje sunce i more. Ono što nismo do kraja predvidjeli jest nagli porast privatnog smještaja jer raste više od očekivanja. U ovom segmentu trebat će također unijeti kategorizaciju kvalitete kako bi korisnici usluga bili sigurniji.

Kako komentirate slučaj vlasnika apartmana u Zadru koji je odbio gosta iz Brazila zato što je gej? Ima li takvih slučajeva u Istri?

Meni to nije poznato. Ne vjerujem da igdje u Istri postoji takav tip diskriminacije. To je, naravno, vrlo tužno ne samo prema LGBT zajednici već prema svima nama koji poštujemo bližnje i različitosti. Međutim, treba ipak razlikovati hotele ili smještaje koji su “adults only” jer to je potpuno druga priča. A sada se i to pokušava predstaviti kao diskriminacija.

I da završimo s politikom: kako komentirate sve ovo što se događa nakon istupa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Bačkoj Palanci 4. kolovoza, gdje je Hrvatsku usporedio s Hitlerovom Njemačkom? Reagiraju li hrvatska Vlada i predsjednica Republike primjereno na to?

Svi se sjećamo susreta na mostu kad je Vučić poklonio cvijeće Kolindi. Odmah sam to komentirao: ajde da vidimo koliko će ta ljubav trajati. Vučićeve izjave su lažne i opasne. Ja sam sjedio u puno navrata s predsjednikom Franjom Tuđmanom i znam kako je mislio. Istina je da je imao i namjeru podjele Bosne, ali nije imao namjeru protjerivanja svih Srba. To jednostavno nije istina. Uostalom, znao je da to nije moguće. Ali vratimo se na ljubav s mosta koja je, eto, brzo pukla. Pukla je jer tu nema iskrenosti, tu ima samo poze.

Nedavno sam rekao kako u takvim politikama nema sadržaja jer forma i prigoda određuju sadržaj. Taj “prigodničarski populizam”, kako ga ja zovem, svodi se na ovo: “govorim samo ono što auditorij želi čuti u svakoj prigodi”. E, to ubija demokraciju i nadu u bolje. I zato ljudi odlaze. Istra je jedino područje u Hrvatskoj u koju više ljudi dolazi nego odlazi. Pa ako je Jakovčić gazda Istre, kako budalasto piše jedan komentator, onda molim pohvalu od njega jer ja spašavam Hrvatsku. Ali naravno da to nije tako. Nikad ja nisam ni bio gazda Istre niti ću biti. Ali utjecao sam na razvoj Istre i to ću rado činiti dok to bude prihvaćeno! Kad bi se bar istarski ekonomsko-kulturni model preslikao i primijenio na Hrvatsku, mi bismo bili zemlja iz snova!

A reakcija Milorada Pupovca, koji je bio prisutan u Bačkoj Palanci i mirno odslušao Vučićeve uvrede na račun Hrvatske, u kojoj čini vladajuću većinu?

To trebate pitati HDZ, a ne mene. Milorad radi uvijek ono što želi. I ima pravo. Izborio je sebi takvu poziciju.

Pratite, vjerujem, što se događa u Italiji, prvoj velikoj i staroj državi članici EU u kojoj su vlast preuzeli populisti koji se protive mnogim mainstream politikama EU i njegovim institucijama. Mattea Salvinija poznajete i iz EP-a. Kako će taj politički eksperiment u Italiji završiti i kako će se odraziti na ostatak Europe?

Salvinija sam jednom jako verbalno udario ukazujući na njegov populizam. Nešto slično i s gospođom Mussolini. Međutim, ne vjerujem da će se Italija previše udaljiti od bruxelleske politike. Naime, sva istraživanja pokazuju da većina u Italiji želi euro i Europsku uniju. Dakle, bit će političkih igara, ali u Italiji je uvijek bilo tako. Otkad ja aktivno pratim politiku, Italija je uvijek bila pravi teatar politike.

Steve Bannon, bivši strateg američkog predsjednika Trumpa, najavljuje da osniva ured u Bruxellesu koji će pomagati europskim populistima i protestnim pokretima iz raznih zemalja da na sljedećim europskim izborima pometu one koje nazivaju europskim elitama. Koliko mislite da je ta najava ozbiljna? I što će liberali učiniti po tom pitanju?

Ma razbit ćemo ga, ha-ha-ha. Europi se ne može dogoditi Trump! To je isključeno. Ipak, mi liberali sigurno nećemo mirovati. Ići ćemo najoštrije protiv svih vrsta populizma, a pogotovo Bannona. To nije opasnost, već zagađenje koje dolazi u Europu. A sa smećem znamo što treba činiti.

