Vlasnik zadarskog apartmana Brazilcu poslao poruku da otkaže rezervaciju jer je - gay

Jedan brazilski liječnik neugodno se iznenadio kada je dobio poruku na popularnoj stranici za rezervaciju smještaja booking.com, a koja mu je stigla ravno iz Hrvatske.

Fabiano Vallim, inače radiolog iz Sao Paula u Brazilu, rezervirao je apartman Identity zadarskoj u Ulici Alesandra Paravije 14 preko Bookinga, no onda mu je stigla šokantna poruka.

– Odbijeni ste. Ne primamo homoseksualce. Otkažite svoju rezervaciju. Tomislav Gospić – stoji u poruci koju je dobio.

Really in shock about the way I was treated by a host of a Hotel in #Croatia. #Homophobia really hurts. #Homophobia @bookingcom @Croatia_hr #homophobiaincroatia #gaysincroatia @SomosLGBT @SupporterLgbt @g1mundo @Estadao @nytimesworld @CroatiaNews #LGBTRights pic.twitter.com/hI9Y2XaBrx