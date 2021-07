Znate li što se događa s vašim tijelom kad prestanete piti kavu? Pozitivne posljedice su brojne

Zdravstveni stručnjaci otkrili su šest promjena koje se događaju vašem tijelu kad prestanete piti kavu. Grupe liječnika, stomatologa i nutricionista sastavljene su kako bi pokazale kako prestanak ili smanjenje unosa kofeina može poboljšati vaš san, energiju, hidrataciju i mentalnu dobrobit, dok je negativna posljedica samo jedna.

Počet ćete osjećati tjeskobu

Ako tijelo postane ovisno o kofeinu, njegovo uklanjanje može uzrokovati simptome tjeskobe koji obično počinju 12 do 24 sata nakon vaše posljednje šalice, kako piše Daily Mail. To je zbog iznenadne odsutnosti adrenalina i dopamina, hormona koji se nalaze u kofeinu i djeluju kao prirodni stimulansi kako bi vas održali budnima. Stručnjaci kažu da tijelu treba nekoliko dana da se prilagodi novom stanju, ali kad se to dogodi, pozitivni učinci će se sve više pojačati.

Spavat ćete bolje i osjećati se odmornije

Studije objavljene u Journal of Clinical Sleep Medicine otkrile su kako ispijanje kave čak šest sati prije spavanja može značajno poremetiti ciklus spavanja te noći. Stručnjaci kažu da prestanak unosa kave ili ograničenje unosa nakon 10 ili 11 sati može poboljšati kvalitetu sna jer daje tijelu vrijeme da se vrati u svoje prirodno stanje mirovanja, dopuštajući hormonima za spavanje da rade kako bi trebali.

Vaša će se glava osjećati bistrije

Glavobolja je jedan od najčešće prijavljenih simptoma prestanka unosa kofeina, ali kad pređete početnu poteškoću, glava će vam biti jasnija i bez bolova. Kofein uzrokuje stezanje krvnih žila u mozgu, usporavajući protok krvi za čak 27 posto. Prestankom unosa ili smanjenim unosom te se krvne žile šire, povećavajući cirkulaciju u mozgu.

Zubi će izgledati svjetlije

Kava je vrlo kisela, što znači da nagriza zubnu caklinu i mrlje zube svakim gutljajem. Stomatolozi kažu da prestankom unosa kofeina možete zaštititi svoje zube od daljnje erozije koja dovodi do svjetlijeg i bjeljeg osmijeha.

Kofein također isušuje usta što smanjuje prisutnost sline, ključne obrane od rasta bakterija koje uzrokuju karijes. Smanjivanje unosa stoga će vaša usta učiniti zdravijim mjestom.

Tlak će vam pasti

Istraživanja su pokazala da je kava vazokonstriktor, tvar koja sužava krvne žile. Pijenje samo jedne šalice dnevno povisuje krvni tlak, jer tjera vaše tijelo da radi više kako bi zadržalo dotok krvi u vitalne organe. Uklanjanjem ili čak smanjenjem unosa smanjit ćete dio tog pritiska, uzrokujući pad krvnog tlaka.

Vaša energija i hidratacija će se poboljšati

Kofein je diuretik, što znači da prisiljava bubrege da rade više na čišćenju krvi. Organi reagiraju na udar kofeina izvlačeći dodatnu vodu iz krvotoka i šalju je u mjehur na odlaganje, tvrde stručnjaci. Ovisno o tome koliko vode i drugih tekućina konzumirate tijekom dana, kava može dovesti do kronične dehidracije, što će vas učiniti neraspoloženima i umornima. Smanjivanje unosa omogućuje tijelu zadržavanje vode koja mu je potrebna za funkcioniranje, umjesto da je ispire.

