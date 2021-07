Šetnjom protiv kilograma: Stručnjakinja otkrila 8 savjeta za lakše mršavljenje 'u hodu'

Mnogi zaljubljenici u fitnes svoju kondiciju održavaju i poboljšavaju hodanjem, a sve više se ta jednostavna aktivnost koristi i u borbi protiv kilograma. Naime, uz kontroliranu prehranu i pažljivi unos kalorija, hodanje može pomoći u smanjivanju broja na vagi.

Dobre strane hodanja:

Poboljšanje i očuvanje zdravlja srca: Prema HZJZ, od kardiovaskularnih bolesti - koje su inače i svjetski vodeći uzrok smrtnosti i invaliditeta - svake godine umre 17,5 milijuna ljudi, pa bi očuvanje zdravlja srca trebalo biti prioritet. Istraživanja kažu da hodanje smanjuje njihov rizik, te također pridonosi dugovječnosti.

Promicanje mentalnog zdravlja: Redovito hodanje i fizička aktivnost imaju i brojne prednosti za mentalno zdravlje, a pomaže i u smanjenju simptoma depresije i anksioznosti.

Borba protiv pretilosti: Pretilost nas izlaže riziku od nekoliko kroničnih bolesti, uključujući bolesti srca, dijabetes, pa čak i određene karcinome, a istraživanja pokazuju da pretile osobe hodaju manje od onih sa 'zdravim' BMI indeksom, te da ta aktivnost opada proporcionalno debljanju.

Maksimiziranje NEAT-a: Termogeneza aktivnosti bez vježbanja (ili NEAT) je energija koja se troši na bilo što osim tjelovježbe i spavanja. Šetnja, pranje suđa, čišćenje kuće i općenito kretanje tijekom dana doprinose većem NEAT-u. Ako hodate zbog mršavljenja, NEAT vam može pomoći postići zadane ciljeve jer sve spomenute aktivnosti pomažu u sagorijevanju kalorija.

Nutricionistkinja i savjetnica za portal Women's Day Stefani Sassos do nedavno se, kaže, i sama borila s nekoliko kilograma viška, u čemu joj je posebno pomoglo svakodnevno hodanje, pa za sve koji hodaju da smršave ima nekoliko savjeta:

Provjeravajte prognozu

Ne želite da vas na pola puta uhvati oluja, pa učite na mojim pogreškama, kaže Sassos.

- Ja s hodanjem počinjem oko 17 sati, ali uvijek pratim prognozu, pa po potrebi šetnju prebacim na vrijeme ručka - kaže Sassos.

Hidratizirajte se

Ako krećete u dulju šetnju, pripazite na hidrataciju: 30 do 60 minuta prije izlaska u šetnje popijte dvije čaše vode, a kad se vratite još jednu, da rehidrirate tijelo. Uz to, izbjegavajte slatke gazirane sokove ili pića s elektrolitima jer je, ako hodate umjerenim intenzitetom, voda sasvim dovoljna.

Nabavite pravu opremu

Bacite stare japanke i hodajte u dobrim tenisicama; to će vam pomoći za bolje držanje i smanjiti šanse za ozljede. Osim toga, odgovarajuće tenisice mogu poboljšati korak i učiniti hodanje na veće udaljenosti ugodnijim.

Foto: Shuttershock

Usredotočite se na formu

Samo hodanje ne zahtijeva nikakvu vještinu, ali određeni položaji tijela mogu olakšati šetnju. Bradu držite podignutu, ramena i leđa uspravno, a uz koračanje probajte razmišljati i o tome da uvlačite stražnjicu, za što ćete se morati osloniti na pete i 'zakotrljati se' prema naprijed, kako bi se odgurivali nožnim prstima.

Ubrzajte tempo

Hodanje u intervalima izvrstan je način za sagorjeti više kalorija i učiniti šetnju zanimljivom. Postoje tri različite vrste hoda: šetnja (slično gledanju izloga, težine tri do četiri na skali od deset), brza šetnja (težine četiri do pet), i šetnja uz snagu (težine pet do šest).

Zagrijte se u šetnji, a zatim ciljajte na brzi tempo kako biste ubrzali puls. Kad dosegnete šetnju uz snagu pratite koliko dugo možete tako hodati, pa sa svakim izlaskom to vrijeme povećavajte za nekoliko sekundi...

Postavite si cilj

Koliko daleko možete doći za 30 minuta ili za sat? Kako biste optimizirali svoj hod, pokušajte ciljati na dva i pol kilometra u 30 minuta, odnosno na pet u sat vremena, što je jako brzo.

Foto: screenshot/facebook

Hodajte uzbrdo

Ako ste u zatvorenom, pokretna traka ili bicikl omogućiti će vam mijenjanje nagiba što može poboljšati sagorijevanje kalorija, a ako ste vani, potražite brdovito područje: istraživanja kažu da povećanje nagiba može pojačati intenzitet vježbanja, a istovremeno smanjiti otpor nogu i zglobova.

Šetajte s prijateljima

Prijatelji vam mogu pomoći da lakše ustrajete u svom cilju; pronađite nekog tko ima vremena i volje za zajedničku šetnju nekoliko puta tjedno, kako bi vas dodatno motivirao, savjetuje nutricionistkinja...

