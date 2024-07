Znate li što je pebbling koji možda i sami prakticirate te kakve veze ima sa žutonogim pingvinima?

Obožavate li slati memeove, TikTok sadržaje i Reelse te poklanjati sitnice, onda govorite ljubavnim jezikom pebblinga, piše Today.com. Riječ je o malim djelima koja vašem partneru, prijateljima ili obitelji daju do znanja da mislite na njih. Samantha Burns, savjetnica za parove i trenerica za upoznavanje iz Bostona, opisuje pebbling u vezama kao 'mala djela koja činimo kako bismo izmamili osmijeh na lice svog partnera'.

'To može biti jednostavno slanje poruke za dobro jutro ako ste u vezi na daljinu, povratak kući s omiljenim desertom vašeg partnera ili slanje smiješnog videa s društvenih mreža', kaže Burns.

Ovu naviku ljudi su, kaže stručnjakinja, kopirali od – pingvina! Žutonogi pingvini, vrsta koja živi na subantarktičkim otocima, poznati su po svojim jedinstvenim ljubavnim ritualima. Da bi osvojili potencijalnog partnera, muški žutonogi pingvini poklanjaju ženkama male kamenčiće (eng. pebbles), koje one potom koriste za izgradnju gnijezda.

I dok ljudi uglavnom ne daruju jedni drugima kamenčiće kao izraz naklonosti (osim kada su u pitanju skupi zaručnički prstenovi), koncept pebblinga među ljudima prati sličan princip. U suštini, pebbling proizlazi iz želje da podijelite nešto u čemu će vaša voljena osoba uživati.

'Posebno je zanimljiv kada je vrlo konkretan i odnosi se na hobije, interese i uvjerenja osobe kojoj je namijenjen', kaže Burns. Kada pošaljete osobi koja vam je draga meme, članak ili video koji vas podsjeća na nju, to jača vašu vezu. 'To je sjajan način da im pokažete da mislite na njih, kao i da stvorite svoje interne šale', kaže Burns.

Korisnici koji se na TikToku identificiraju kao neurodivergentni objeručke su prihvatili ideju pebblinga. 'Pebbling je alternativni oblik komunikacije koji najčešće koriste ljudi koji se bore s tradicionalnim pokazivanjem naklonosti, kao što su riječi ili govor tijela', pojasnila je korisnica TikToka @anastasia_the_fae.

Ona opisuje pebbling kao 'male geste koji utječu na nečije raspoloženje'. To može biti donošenje domaćih kolačića na sastanak, šivanje džepova na haljini prijatelja ili slanje smiješnih videa voljenima. Iako je pebbling tek nedavno postao aktualan na društvenim mrežama, koncept nije nov, ističe ona.

'To je duboko urođen način na koji mnogi neurodivergentni ljudi komuniciraju — samo što sada imamo termin za to', kaže ona. Bez obzira to kakav je vaš stil komunikacije, Burns kaže da je uvijek dobra ideja svojim voljenima dati do znanja da mislite na njih. 'Na taj način partneru dajete do znanja da vam je stalo, čak i ako mu ne govorite da ga volite', zaključuje Burns.

