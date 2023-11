Nije nevažno: Evo kako miris i glas utječu na seks i privlačnost

Mislite da vas dobar izgled čini privlačnima? Pogađajte opet. Uz ono izgled, vaš glas i miris tijela važni su u određivanju privlačnosti, navodi se u malom preglednom radu objavljenom u časopisu Frontiers in Psychology. Autori rada pregledali su 73 studije o privlačnosti, objavljene između 1977. i ove godine, kako bi ispitali relativnu važnost vizualnih, slušnih i olfaktornih znakova, rekla je Agata Groyecka, istraživačica sa Sveučilišta u Wroclawu u Poljskoj, koja je vodila istraživanje, kako prenosi CNN Health.

Istraživači su otkrili da je percepcija privlačnosti doista multimodalna, što znači da se ne oslanja samo na jedan čimbenik, poput fizičkog izgleda, već na više čimbenika, uključujući miris tijela i glas. “Neki mirisi ne samo da su ocijenjeni kao ugodniji nego i seksipilniji, pa će stoga vjerojatno pobuditi ljude željne flerta ili spojeva. Slično tome, neugodni mirisi mogu biti obeshrabrujući za upuštanje u vezu”, rekla je Groyecka.

Što se tiče glasa, istraživači su u radu napisali da vokalni znakovi pomažu drugima da prosuđuju spol, dob, dominaciju, kooperativnost, emocionalno stanje, fizičku snagu i moguću plodnost druge osobe. Groyeckin tim je također otkrio da, iako su se mnoge prethodne studije usredotočile na vizualne čimbenike koji utječu na privlačnost, malo ih je istraživalo utjecaj mirisa i glasa. "Iako je literatura o ljudskom glasu i mirisu brzo rasla u proteklim desetljećima, nismo bili iznenađeni kada smo otkrili da se najveći udio radova koji se odnose na privlačnost fokusira na fizički izgled", rekla je Groyecka. “Miris i zvuk uglavnom su zanemareni u recenzijama o privlačnosti.”

Kad je riječ o mirisu, vaš tjelesni miris može utjecati na to koliko ste nekome privlačni, pogotovo jer sadrži tragove vašeg zdravlja, rekao je Gordon Gallup, evolucijski psiholog sa Sveučilišta Albany u New Yorku. Nekoliko bolesti, poput dijabetesa, žute groznice, trbušnog tifusa i žljezdane bolesti škrofule, mogu se povezati s određenim mirisima. Zaštitni znak koji se povezuje s dijabetesom, na primjer, opisan je kao sličan mirisu trulih jabuka. Studija u znanstvenom časopisu Biological Psychology istraživala je razliku između veza ljudi koji imaju osjetilo mirisa i onih koji su rođeni bez razvijenog osjetila. Istraživanje je dokazalo da su osobe bez osjetila mirisa bile manje društvene i nesigurnije.

Kod muškaraca je bilo vidljivo da imaju manje partnerica. Muškarci s lošijim osjetom mirisa imali su otprilike dvije veze, a oni s normalnim osjetilom deset. Objašnjenje za to je da su muškarci bez osjetila mirisa manje avanturistički nastrojeni i zabrinuti za to kako ih drugi vide. U istraživanju iz 1995. dokazano je da žene preferiraju miris muškaraca čiji se glavni kompleks gena tkivne podudarnosti ( MHC) razlikuje od njihovog. Ovo, navodno, dolazi s evolucijskom pozadinom: žene izbjegavaju one koji slično mirišu kao one jer žele zaštiti svoje potomke od bolesti odnosno sve aludira na to da se želi izbjeći dobivanje potomaka u rodbinskim vezama.

Što se tiče glasa, znanstvenici sa sveučilišta Miami su otkrili da žene i muškarci glas povezuju s tjelesnom jačinom, privlačnošću i prijateljstvom, pa to onda igra veliku ulogu u zavođenju. Ženama su tako najpoželjniji muškarci s istovremeno s niskim i dubokim glasom jer smatraju da se radi o snažnom i muževnom muškarcu, ali istovremeno i nježnom, dok muškarci najviše padaju na žene s nježnim glasom, a ne previše visokim ili dubokim jer takvim glasom žena odašilje prijateljske signale i pokornost.

