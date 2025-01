Znate li da možete - previše spavati? Stručnjaci tvrde da je to loše za zdravlje!

Tipični simptomi nedostatka sna mogu uključivati osjećaj neosvježenosti, čak i kako dan odmiče, te teškoće s ostajanjem budnima tijekom dana, kaže Martin Reed, osnivač Insomnia Coach-a. Međutim, drugi se suočavaju s potpuno suprotnim problemom – prekomjernim spavanjem. Iako mnogi od nas samo mogu sanjati o tome da imaju dovoljno vremena za prespavati, ovo stanje također može imati negativne zdravstvene posljedice na svakodnevni život, piše Real Simple.

"Ako netko redovito spava dulje od devet ili deset sati i i dalje se osjeća umorno tijekom dana, to definiramo kao - prekomjerno spavanje", kaže Reed. Međutim, on objašnjava da su potrebe za snom različite od osobe do osobe, te da je spavanje dulje vrijeme problem samo ako ometa nečiju sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti i postizanje ciljeva. Prekomjerno spavanje, poznato i kao "dugo spavanje", alternativno se definira kao redovito spavanje dulje od deset sati dnevno, što premašuje preporuku Nacionalne zaklade za spavanje od sedam do devet sati za odrasle u dobi od 18 do 64 godine.

Prekomjerno spavanje može biti jednokratan slučaj, poput toga da nadoknađujete manjak sna nakon napornog tjedna ili iscrpljujućeg događaja. "Prekomjerno spavanje također može biti nuspojava određenih lijekova ili kada smo bolesni ili se oporavljamo od bolesti", kaže Reed. Međutim, prekomjerno spavanje također može biti kronično stanje. Reed objašnjava da kronično prekomjerno spavanje može biti simptom drugog postojećeg zdravstvenog problema, poput apneje u snu, sindroma odgođene faze spavanja ili hipersomnije.

Iako neki koji redovito prekomjerno spavaju mogu brzo sami sebi dijagnosticirati hipersomniju, ovo rijetko stanje karakteriziraju "pretjerana dnevna pospanost, nekontrolirana potreba za spavanjem s dugim drijemanjem koje vas ne osvježava i poteškoće u buđenju iz sna u većini slučajeva, unatoč prosječnoj ili duljoj količini noćnog sna tijekom najmanje tri mjeseca", prema Nacionalnim institutima za zdravlje. Određene dijagnoze poput narkolepsije, Parkinsonove bolesti, Kleine-Levin sindroma, sindroma nemirnih nogu, kronične boli i traumatske ozljede mozga također mogu dovesti do prekomjernog spavanja. "Ljudi koji pate od depresije mogu također provoditi dulja razdoblja u krevetu", kaže Reed. Ipak, najbolji način da sa sigurnošću znate prekomjerno li spavate jest posjetiti svog liječnika.

Iako prekomjerno spavanje za neke može zvučati kao san snova, upražnjavanje ovog obrasca spavanja tijekom duljih razdoblja može imati značajne zdravstvene posljedice. "Prekomjerno spavanje može vas učiniti umornijima ako nemate dosljedan raspored spavanja, jer velike varijacije u tome kada ustajemo iz kreveta mogu poremetiti tjelesni sat, što otežava tijelu regulaciju budnosti i pospanosti", kaže Reed. Bez obzira na to događa li se prekomjerno spavanje rijetko ili kronično, ova navika može imati niz zdravstvenih učinaka, posebno na raspoloženje. Neki mogu iskusiti anksioznost, umor, iritaciju, nemir, probleme s pamćenjem i mentalnu ‘maglicu’. Osim toga, budući da naši cirkadijalni ritmovi također utječu na signale gladi, oni koji prekomjerno spavaju mogu imati povećan ili smanjen apetit, što može utjecati na tjelesnu težinu.

Međutim, kronično prekomjerno spavanje može imati dodatne, ozbiljnije zdravstvene posljedice. Prema kliničkom pregledu iz 2018. godine, koji je obuhvatio više od pet milijuna sudionika iz preko 130 studija objavljenih u časopisu Sleep Medicine Reviews, dugo spavanje bilo je značajno povezano s dijabetesom, bolestima srca, moždanim udarom, pretilošću i povećanim rizikom od smrtnosti. Johns Hopkins također navodi da prekomjerno spavanje može povećati rizik od depresije i glavobolja.

Ako mislite da spadate u kategoriju onih koji prekomjerno spavaju, postoji mnogo mjera koje možete poduzeti kako biste osigurali zdravije spavanje. "Ako nema medicinskog objašnjenja, neke promjene u ponašanju koje bi mogle pomoći uključuju dosljedno ustajanje ujutro tako da postavite alarm na drugu stranu sobe ili napravite jutarnje planove koji vas tjeraju da ustanete do određenog vremena, kao i da budete aktivni tijekom dana i provodite vrijeme vani", kaže Reed. Izbjegavanje plavog svjetla i tvari koje ometaju san, poput kofeina, alkohola, dodanog šećera i diuretika prije spavanja, također može potaknuti mirniji san, smanjujući šansu da prekinuti san vodi ka navici prekomjernog spavanja. Istraživanja su također pokazala da kognitivno-bihevioralna terapija može pomoći u ublažavanju simptoma prekomjernog spavanja, osobito ako su povezani s uvjetima poput depresije. Određeni lijekovi također mogu pomoći u rješavanju prekomjernog spavanja.

