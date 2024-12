Znanstveno dokazana pomoć kod proljeva uzrokovanog antibiotskom terapijom - probiotik

Postoji rješenje kod proljeva u djece koja moraju uzimati antibiotike

Proljev kao neugodna nuspojava kada se primjenjuje antibiotska terapija znači da je došlo do narušavanja prirodne ravnoteže bakterija u probavnom sustavu, odnosno kada se poveća broj štetnih bakterija, što uzrokuje grčeve, bolove u trbuhu i rijetku stolicu, a javlja se kod čak 30% djece.

Kod dojenčadi i male djece u slučaju proljeva treba osigurati dovoljan unos tekućine, vodu i rehidracijske otopine. Dijete treba konzumirati laganu hranu bogatu vlaknima, lako probavljivu i ne začinjenu – banana, jabuka, kuhana riža, u više manjih obroka dnevno. Svakako treba odabrati i odgovarajući probiotik za ovu specifičnu namjenu.

Pronađene su 33 studije koje sadrže najrelevantnije dostupne dokaze o učinku probiotika.

Studije su uključile 6352 djece (u dobi od 3 dana do 17 godina) koja su primala antibiotike zajedno s probioticima za sprječavanje proljeva kod primjene antibiotika. Ispitanici su primali probiotike (Lactobacilli spp., Bifidobacterium spp., Streptococcus spp. ili Saccharomyces boulardii, pojedinačno ili u kombinaciji), placebo (pripravci bez probiotika) ili druge oblike liječenja koji bi trebali spriječiti proljev kod primjene antibiotika (npr. diosmektit ili gotova dječja hrana) ili nikakvo liječenje. Studije su bile kratkotrajne, u rasponu od 5 dana do 12 tjedana.

Istraživanja su pokazala da su probiotici korisni u sprječavanju proljeva kod primjene antibiotika u djece.

Koji probiotik predlaže struka?

Među raznim probioticima koji su bili ispitani, Lactobacillus rhamnosus ili Saccharomyces boulardii u količini od 5 do 40 milijardi CFU/dan, pokazali su se najprikladniji za sprječavanje proljeva kod primjene antibiotika.

U terapiji proljeva kod pedijatrijske populacije vrlo je bitno uključiti cink, obzirom da se gubi proljevom te mu se smanjuje koncentracija, a bitan je mikroelement za razvoj i rast dojenčadi i djece.

Stoga su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UNICEF dali službenu preporuku da cink treba biti sastavni dio tretmana za rješavanje problema proljeva.

Dodatak prehrani BULARDI Junior sadrži 5milijardi CFU Saccharomyces boulardii i 5mg cinka što smanjuje težinu i trajanje proljeva te dodatno jača imunitet.

Posebno je važno za napomenuti da tehnologija održavanja vijabilnosti (preživljenja) probiotičke kulture ovisi o pakiranju proizvoda.

Inovativno @TECH pakiranje kojim su zaštićeni proizvodi BULARDI® Junior, osigurava zaštitu od vlage, UV zračenja i kisika čime se osigurava deklarirani broj mikrobioloških stanica do kraja isteka roka uporabe. Kvalitetu BULARDI® Junior kapsula ili vrećica garantira Probiotic EXcellence Centar.

Više informacija potražite na https://probiotic.hr/, a proizvode možete pronaći u ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama ili web shopu www.abela.hr.

Autor: dr.med. Vlatka Krizmanić, spec.pedijatrije



Literatura: