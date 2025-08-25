Naši Portali
slučajnost ili viša sila?

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je pronašao dokaz da Bog postoji: 'Svemir je previše precizan'

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
25.08.2025.
u 11:30

“Bog je matematičar vrlo visokog reda”.

Harvardski astrofizičar dr. Willie Soon izazvao je veliku pozornost tvrdeći da je otkrio znanstvenu formulu koja upućuje na postojanje više sile. Njegova ideja, poznata kao argument finog podešavanja, potaknula je rasprave na društvenim mrežama te otvorila novo poglavlje u dugotrajnoj debati između znanosti i religije, piše Mirror

Prema dr. Soonu, uvjeti u svemiru toliko su precizno usklađeni da stvaranje života teško može biti tek puka slučajnost. Govoreći na The Tucker Carlson Networku, istaknuo je: “Postoji toliko primjera sveprisutnih sila koje nam omogućuju život. Bog nam je dao ovo svjetlo, da ga slijedimo i činimo najbolje što možemo”. 

Ovaj pogled nadovezuje se na ideju koju je još 1963. godine iznio fizičar Paul Dirac sa Sveučilišta Cambridge. Dirac je tvrdio da matematička ljepota prirodnih zakona sugerira postojanje više sile. “Čini se da je priroda konstruirana tako da se njezini temelji mogu opisati izuzetno elegantnim matematičkim teorijama”, napisao je, dodajući da bi se moglo reći kako je “Bog matematičar vrlo visokog reda”.

U filozofskoj usporedbi, Soon se oslanja na poznatu analogiju sata: složenost i preciznost sata upućuju na urara, a jednako tako i sklad svemira upućuje na inteligentnog stvoritelja. No, njegova teorija nije bez osporavanja. Kritičari ističu dva glavna protuargumenta:

  • Ograničeno razumijevanje kozmosa – ljudska spoznaja svemira još je vrlo mala, a u drugim uvjetima i na drugačijim temeljima života mogli bi nastati oblici postojanja koje danas ne možemo ni zamisliti.
  • Uloga slučajnosti – iznimno rijetki događaji ipak se događaju, pa tako i postanak našeg svemira, bez obzira koliko nevjerojatno izgledao.

Unatoč skepticima, Soonovo izlaganje ponovno je otvorilo staro pitanje: jesu li savršenstvo i sklad svemira djelo slučajnosti – ili dokazi o postojanju nečeg većeg od nas?
