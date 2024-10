Zid u New Yorku postao atrakcija: Služi kao aplikacija za upoznavanje, ljudi oduševljeni

Da su aplikacije za upoznavanje izašle iz mode smatraju samci svih dobnih skupina iz New Yorka, koji vikendima stoje u redovima da bi njihove fotografije bile postavljene na zid u McCarren Parku u Brooklynu, s nadom da će ondje pronaći svoju novu ljubavnu vezu, piše New York Post.

"To je samo puno uzbudljiviji način upoznavanja ljudi", rekao je Griffin McLaughlin (24). Svake subote i nedjelje, od podneva do 20 sati, cigleni zid nasuprot teniskih terena u parku postaje najprometnije mjesto za upoznavanje u New Yorku, dok se romantični entuzijasti odjavljuju s interneta i okušavaju svoju sreću uživo.

Da biste sudjelovali, potrebno je skenirati QR kod na mjestu i donirati predloženih 25 do 60 dolara, a viša cijena također može uključivati ​​čitanje tarot karte. Za svoj novac dobit ćete dvije polaroid fotografije koje je snimio lokalni fotograf Bob Greco. Jednu fotografiju nosite kući, dok drugu lijepite na zid sa šarenim papirićem na kojem pišu vaši podaci poput imena, spola, onog što tražite i riječi koje vas opisuju.

VEZANI ČLANCI:

Ovakvu vrstu traženja partnera do sada je isprobalo više od 600 ljudi u dobi od 19 do 55 godina. Oni koji su dovoljno hrabri da sudjeluju mogu pregledati ostale sudionike, a zatim reći organizatorima, Vaishnavi Sesetty (23) i Cyrusu Belsoiu (25), tko im se sviđa i kome bi željeli da se njihova slika i podaci proslijede.

Fotografije sudionika izmjenjuju se svakih pet tjedana. "To svima pokazuje da su i svi ostali samci i da niste sami. Novo je i drugačije i ljudi to rade samo zato što je zabavno. Čak i ako se ne dogodi ništa, to je iskustvo", rekao je Daniel Miller (25). Cilj organizatora je pomoći u poticanju ljudskih veza, a to je upravo ono što Alyssa Peck traži.

"Danas se čini da ljudi na aplikacijama za upoznavanje zapravo ne traže istinsku vezu. Tražim nekoga tko je iskren ", rekla je 21-godišnjakinja. I neki se romantičari nadaju ljubavnoj priči.

"Imam osjećaj da upoznavanje ljudi online nema nikakvu posebnost. Ali kada biste šetali parkom, vidjeli nekoga zaista uzbudljivog i zaljubili se, to bi bilo kao u filmu. Zato sam stao kod zida. Izlazio bih s ljudima koji su dovoljno cool da stave svoju sliku tamo", rekao je McLaughlin.

Šetao je parkom kada ga je privukla gužva oko zida. Nije bio jedini. Tijekom dana zid privlači gotovo sve koji šetaju kultnim mjestom, od bračnih parova koji se prisjećaju svojih dana izlaska do samaca koji razmišljaju da svoju sliku stave na zid.

GALERIJA: Odvjetnica za razvode upozorila žene: Izbjegavajte muškarce koji rade ove poslove

"Ovo je način na koji znaš da je upoznavanje teško u New Yorku. Želim da ima više tih 'slatkih slučajnih susreta'. Želim da bude kao što je nekada bilo, da jednostavno sretnete nekoga i izlazite na normalan način", rekla Becky (25).

No, zid je postao to mjesto za neke. Ben Abrahamsson (34) pozvao je dvije žene na spoj dok je visio oko zida. Rekao je da je svoju sliku dodao na zid jer je kaos na aplikacijama za upoznavanje. Dok je ispunjavao papirić sa svojim podaci i čekao da ga stave na zid, napravio je smiješan šalu koje se čak ni ne sjeća, a bila je upućena ženi pored njega.

Počeli su razgovarati dok su stajali pokraj zida te su na kraju odlučili otići do obližnjeg bara na piće. Sljedećeg tjedna, kada je svratio pogledati nove fotografije, razgovarao je s drugom ženom i pozvao je u izlazak. Ona je samo posjećivala grad pa to nije uspjelo. Također je poslao nekoliko lajkova.

Nezadovoljan nakon prvog spoja: "Prevarila me jer se pojavila bez šminke, izgledala je čudno"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

“Sviđa mi se što ne moram pomicati slike. Iskreno, to je najvažnije", rekao je Abrahamsson, napominjući da postoje ta iskušenja na aplikacijama da uvijek mislite da bi sljedeća osoba mogla biti bolji izbor. "Postoji mnogo opcija. Nešto poput ovoga pomaže. Sužava izbor", zaključio je.