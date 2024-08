Nakon spoja otišla kod dečka, a onda je on učinio nešto šokantno. Pratitelji joj poručili: 'Bježi!'

Prvi spojevi znaju biti pomalo nespretni, čak i stresni. Osobu s kojom izlazimo najčešće ne poznajemo najbolje i trudimo se ostaviti što bolji dojam te se prikazati se u najboljem mogućem svjetlu. Zbog toga većina ljudi na prvom spoju drugoj osobi sigurno neće otkrivati, primjerice, svoje navike vezane uz odlazak na zahod. No, čini se kako izuzeci zaista potvrđuju pravila, piše LADBible.

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila svoje iskustvo s prvog spoja koje ju je šokiralo i zbog kojeg se, kako je istaknula, osjećala posramljeno. Kazala je kako je s muškarcem otišla na večeru na kojoj je sve bilo odlično, no kad su nakon toga otišli kod njega doma, stvari su krenule u čudnom smjeru.

Otkrila je kako je u muškarčevu domu sjedila na njegovom krevetu, čekajući da se on vrati iz kupaonice, a onda je on napravio nešto što ju je zgrozilo.

'Išla sam na spoj s tipom, bio je to naš prvi spoj. Jeli smo fajite i pili margarite – bilo je dobro i zabavno. Bio je duhovit, ljubazan i nakon večere me pitao želim li kod njega doma da gledamo film', ispričala je na TikToku, žena koja na toj platformi objavljuje pod imenom @raepaige.

Kaže kako je pristala na odlazak kod njega doma. Odveo ju je u svoju sobu i ostavio da sjedi na krevetu, dok je on otišao u kupaonicu. 'Ništa strašno, ako moraš na WC, moraš na WC. Ali, nije zatvorio vrata. Spustio je hlače i sjeo na WC školjku. Pomislila sam, možda sjedi dok piški. To je u redu, ne osuđujem, nije mi to važno', ispričala je žena.

No, vrlo brzo se ispostavilo kako je bila u krivu. Muškarac nije otišao u kupaonicu kako bi obavio 'malu', već 'veliku' nuždu. 'Sjedio je tamo minutu pa sam ga pitala što radi, a on je odgovorio – kakam!', otkriva TikTokerica.

Sudeći prema komentarima, njezine pratitelje ova je objava poprilično šokirala. Jedna osoba je komentirala: 'Zovi policiju, nema šanse. Dečko, zbogom.' 'Zamisli što će raditi kad se stvarno opusti s tobom', napisao je netko drugi. Sve je zanimalo što se dalje dogodilo, a TikTokerica je to pojasnila u drugom videu. Nastavak je ponovno šokirao njezine pratitelje.

'Ostala sam!' rekla je smijući se. 'On se ponašao tako normalno. Sjedila sam tamo pretvarajući se da gledam u mobitel i mislim da je shvatio da mi je neugodno. Rekao je kako znam da bi mi to moglo zvučati čudno, ali da se on stvarno osjeća ugodno u mojoj blizini.' TikTokerica je dodala i kako je s muškarcem dogovorila drugi i treći spoj, što je, s obzirom na sve, prilično impresivno!

