Žena otkrila: 'Ovaj tip muškarca ima osobine dobrog muža!'

Izgleda da muškarci koji su 'štreberi' imaju osobine dobrog muža, prema sveznalicama društvenih mreža. Naime, mnoge žene tvrde da su upravo ovi muškarci 'savršeni', piše NY Post.

"Budi štreber", rekla je podcasterica Isabel Brown (26) iz Floride, u popularnom TikTok videu s više od 5,3 milijuna pregleda. "Štreberi su najbolji muževi", napisala je u naslovu snimke. "To je činjenica." Isabel, koja je zaručena, započela je svoj virtualni savjet spojenim video zapisom drugog TikTok korisnika koji je pitao kako su druge žene uspjele pronaći muškarca punog ljubavi koji zadovoljava sve njihove potrebe.

"Iskreno me iznenađuje kako u američkoj književnosti, filmovima i TV emisijama imamo cijeli taj trop o štreberici koja zablista kad odraste", rekla je Isabel o uobičajenim temama u slavnim rom-com klasicima poput " Ona je sve to” i “Nikada se nije poljubila”. “Ali to ne vidimo za muškarce”, nastavila je. Zatim je navela tri najizraženije osobine koje ih čine odličnim izborom za muža. "Čujte me jasno i glasno, ako posjeduje svjetlosni mač ili neke druge takve igračke - to je zelena zastava. Ako je kupio štapić iz čarobnjačkog svijeta Harryja Pottera - najzelenija moguća zastava. Ako ima nezdravu opsjednutost s likovima iz Ratova zvijezda, bolje ti je da otrčiš do oltara", rekla je prije nego što je dodijelila "bonus bodove" ako su opsjednuti Monopolyem. “Ti mali dječaci s podcijenjenim potrebama odrastu u muškarce koji vide što je unutra, a ne gledaju samo ono što je izvana”, inzistirala je. I mnoge žene su se složile s njom.

“Udala sam se za zaljubljenika u anime, štrebera koji voli igrati video igrice. Ne bih to mijenjala ni za što", komentirala je jedna žena. “Moj muž je najveći i najslađi štreber", dodala je druga. “Ona je u pravu. To su štreberi... moj muž je nevjerojatan. On je drag, ljubazan, pun ljubavi i nevjerojatan otac", komentirala je treća.

A guru za veze, digitalno poznat kao @UrDivorceSurvivalGuide, objasnio je zašto su on i drugi štreberi vrhunski partneri. "Štreberi su oni koji uvijek gledaju što je unutra, ali su puno puta svjedočili tome kako djevojke biraju sportaše i takozvane zgodne dečke..i gledali te prekrasne djevojke, koje ih privlače, kako se loše ponašaju prema njima razmišljajući: 'Zaboga, ja ne bih ništa od toga radio ženama'. Moraš naučiti što ne raditi u vezama", rekao je.

Nastavio je primjećivati ​​da štreber također uči važnost odanosti, časti i karaktera kroz svoje pametne poroke poput animea i Ratova zvijezda. “Pronađi nekoga tko je prije bio ružan, štreber - jedan od odbačenih”, savjetovao je, “i tu osobu, o moj Bože, to je osoba koju želiš", dodao je.

